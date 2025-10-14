Švedska za vodjo UNHCR predlaga prvega moža podjetja Ikea

Vlada v Stockholmu je sporočila, da je Jesperja Brodina za visokega komisarja ZN za begunce predlagala "na podlagi prepričanja, da prihodnja humanitarna prizadevanja zahtevajo nove oblike vodenja, pri čemer ima ključno vlogo sodelovanje med razvojnim sodelovanjem in podjetji".

"Sistem ZN bi okrepila oseba s poslovnimi izkušnjami, zlasti glede na velike izzive, s katerimi se zdaj soočajo ZN," je v izjavi dejal Benjamin Dousa, minister za mednarodno razvojno sodelovanje. Po njegovem je potreben nekdo, ki "zna obvladati proračun in izvajati učinkovito poslovanje".

Vlada je v izjavi še poudarila, da je Brodin sodeloval z UNHCR pri vzpostavitvi programov za zaposlovanje beguncev.

Urad ZN za begunce se spopada z velikimi izzivi, saj se je število razseljenih beguncev po svetu v zadnjem desetletju skoraj podvojilo, medtem ko so se sredstva za delovanje agencije drastično zmanjšala. ZDA, tradicionalno največja svetovna donatorica, so po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo močno zmanjšale tujo pomoč, kar so občutile številne agencije ZN, tudi UNHCR.

Sedanji vodja UNHCR Filippo Grandi je v začetku oktobra dejal, da je bila agencija od začetka leta prisiljena zmanjšati število zaposlenih za več kot četrtino, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skoraj 5000 delovnih mest.

Italijan, ki je na čelu UNHCR od leta 2016, s koncem decembra zapušča položaj. Novi vodja UNHCR naj bi bil imenovan do konca leta. Svoje kandidate za vodenje agencije je ob Švedski predlagalo tudi več drugih držav, med njimi Belgija, Nemčija in Turčija.

56-letni Brodin je bil od leta 2017 glavni izvršni direktor skupine Ingka, holdinga, ki nadzoruje večino trgovin Ikea, vendar je podjetje v začetku letošnjega leta sporočilo, da se je odločil za odhod.