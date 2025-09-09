Svetli način
Tujina

Švedska zdravstvena ministrica omedlela in padla med tiskovno konferenco

Stockholm, 09. 09. 2025 17.50 | Posodobljeno pred 45 minutami

K.H.
2

Med vladno novinarsko konferenco, na kateri so predstavili novo švedsko ministrico za zdravje, je slednja po zaključenem govoru omedlela in se prevrnila čez govorniški pult. Ministrico so pospremili iz dvorane, kjer so jo oskrbeli. Pozneje se je vrnila pred novinarje in za svojo izgubo zavesti okrivila padec sladkorja v krvi.

Švedski premier Ulf Kristersson je skupaj z drugimi vladnimi predstavniki na današnji novinarski konferenci med drugim predstavil novoimenovano ministrico za zdravje Elisabet Lann (Krščanskodemokratska stranka). Ko je ministrica zaključila svojo predstavitev in predala besedo drugim na odru, je nenadoma izgubila zavest, se zgrudila na govorniški pult in skupaj z njim prevrnila na tla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodja stranke Ebba Busch ji je takoj priskočila na pomoč, nato pa še ostala dva člana vlade. Varnostno osebje pa je nato ministrico pospremilo iz dvorane, a se je kmalu zatem vrnila nazaj. "To ni bil ravno običajen torek in to se lahko zgodi, ko ti pade krvni sladkor," je pojasnila ministrica, ki ni bila videti, da bi med padcem utrpela poškodbe. 

"Videti je bilo res hudo. Padla je naravnost pred menoj," je dejal novinar DN

Lannova je bila pred imenovanjem za ministrico občinska svetnica v Göteborgu. Na funkcijo so jo imenovali po tem, ko je njen predhodnik Acko Ankarberg Johansson dan prej nenadoma odstopil kot minister. 

švedska zdravstvena ministrica omedlela tiskovna konferenca
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.02
+1
Boga, boga, boga, 20 let se je trudila, da prileza na ta položaj, sedaj pa kr ob eni predstavitvi skupi pade! Smili se mi, uboga reva!
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 18.56
+2
spet pecivo......
