Švedska zdravstvena ministrica omedlela in padla med tiskovno konferenco

Švedski premier Ulf Kristersson je skupaj z drugimi vladnimi predstavniki na današnji novinarski konferenci med drugim predstavil novoimenovano ministrico za zdravje Elisabet Lann (Krščanskodemokratska stranka). Ko je ministrica zaključila svojo predstavitev in predala besedo drugim na odru, je nenadoma izgubila zavest, se zgrudila na govorniški pult in skupaj z njim prevrnila na tla.

Vodja stranke Ebba Busch ji je takoj priskočila na pomoč, nato pa še ostala dva člana vlade. Varnostno osebje pa je nato ministrico pospremilo iz dvorane, a se je kmalu zatem vrnila nazaj. "To ni bil ravno običajen torek in to se lahko zgodi, ko ti pade krvni sladkor," je pojasnila ministrica, ki ni bila videti, da bi med padcem utrpela poškodbe.

"Videti je bilo res hudo. Padla je naravnost pred menoj," je dejal novinar DN.

Lannova je bila pred imenovanjem za ministrico občinska svetnica v Göteborgu. Na funkcijo so jo imenovali po tem, ko je njen predhodnik Acko Ankarberg Johansson dan prej nenadoma odstopil kot minister.