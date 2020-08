Po zažigu korana v švedskem Malmöju izbruhnili nasilni izgredi

V švedskem mestu Malmö so izbruhnili izgredi, potem ko so na zborovanju skrajne desnice v soseski Rosengard s pretežno priseljenskim prebivalstvom zažgali koran pred tamkajšnjo mošejo. Zatem se je okoli 300 protestnikov podalo na ulice mesta, zažigali so avtomobile in smetnjake, v policiste so metali kamenje. Aretiranih je bilo vsaj 10 protestnikov, več policistov je utrpelo lažje poškodbe.

Vsaj deset ljudi je bilo aretiranih, več policistov pa ranjenih v nasilnih protestih in izgredih, ki so v petek zvečer izbruhnili na jugu Švedske. V soseski Rosengard, prebivalci katere so večinoma priseljenci, je pred tem potekal zbor skrajne desnice, na katerem so udeleženci zažgali koran, je potrdil predstavnik policije Rickard Lundqvist. Zborovanja bi se moral udeležiti tudi skrajno desni danski politik in vodja stranke Trda linija, Rasmus Paludan, ki je znan predvsem po svojih antimuslimanskih stališčih, a ga je švedska policija na meji z Dansko zaustavila in mu preprečila vstop v državo. "Imeli smo utemeljeni sum, da bo na Švedskem prekršil zakon. Obstajalo je tudi tveganje, da bo njegovo vedenje predstavljalo grožnjo družbi," je za AFP dejala tiskovna predstavnica policije v Malmöju, Calle Persson. Paludan je bil na Danskem že obsojen zaradi več kaznivih dejanj, povezanih s spodbujanjem sovraštva in rasizma. Zborovanje njegovih podpornikov v Rosengardu je kljub temu potekalo kot načrtovano. Šest udeležencev zbora je policija aretirala zaradi spodbujanja rasnega sovraštva.

Po družbenih omrežjih pa je kmalu zaokrožil videoposnetek, kako podporniki Paludana zažigajo kopijo korana v bližini mošeje. Drugo kopijo so si podajali in brcali naokrog po ulici soseske kot nogometno žogo. Okoli 300 protestnikov se je zatem podalo na ulice Malmöja, večini so obraz zakrivale maske in kapuce. Policija jim je poskušala preprečiti vstop v Rosengard. Sledili so nasilni izgredi. Protestniki so metali kamenje v policiste, po ulicah mesta so zažigali smetnjake, gume in avtomobile, nasilje pa se je skozi noč le še stopnjevalo. Situacija se je umirila šele v sobotnih zgodnjih jutranjih urah. Večino pridržanih protestnikov je policija že izpustila.

