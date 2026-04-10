Ženo prodal 120 moškim: obtožen zvodništva in osmih posilstev

Moški, osumljen izkoriščanja svoje žene, tako da jo je silil k plačanim spolnim storitvam, se je v petek pojavil na švedskem sodišču.
62-letni osumljenec, ki zanika obtožbe, je bil aretiran in pridržan oktobra, potem ko ga je žena prijavila policiji na severu Švedske. Moški, nekdanji član motorističnega kluba Hell's Angels, se je med današnjim branjem obtožnice zdel miren. Njegova žrtev zaradi zaščite anonimnosti ni bila prisotna na sodišču in je zaslišanje spremljala prek video povezave. Po branju obtožnice se je sojenje nadaljevalo za zaprtimi vrati.
Po obtožnici je obtoženi leta imel koristi od svoje žene tako, da jo je silil v spolna dejanja. "Obtožen je hudega zvodništva. Organiziral je operacijo, v kateri se je njegova partnerica, ki je kasneje postala njegova žena, ukvarjala s prostitucijo," je tožilka povedala za France Presse.
Moški je obtožen ustvarjanja spletnih oglasov, organiziranja srečanj, izvajanja nadzora in siljenja žene k spolnim dejanjem, ki so se prenašala prek spleta, da bi pritegnil še več strank. V obtožnici je navedeno, da je bila žrtev v ranljivem položaju. Tožilka je izpostavila, da je bila žrtev pod vplivom drog in alkohola ter se ga je zelo bala.
Poleg hujšega zvodništva je moški obtožen osmih posilstev, od katerih je bilo v eno vpletenih njegova žena in stranka. Preostalih sedem točk se nanaša na spolna dejanja, ki jih je bila žena prisiljena izvajati pred kamerami, kar je po švedski zakonodaji enakovredno posilstvu. 120 ljudi je osumljenih plačevanja za spolne storitve. 26 jih je že obtoženih, poroča France Presse.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.