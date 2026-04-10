Ženo prodal 120 moškim: obtožen zvodništva in osmih posilstev

Moški, osumljen izkoriščanja svoje žene, tako da jo je silil k plačanim spolnim storitvam, se je v petek pojavil na švedskem sodišču.

62-letni osumljenec, ki zanika obtožbe, je bil aretiran in pridržan oktobra, potem ko ga je žena prijavila policiji na severu Švedske. Moški, nekdanji član motorističnega kluba Hell's Angels, se je med današnjim branjem obtožnice zdel miren. Njegova žrtev zaradi zaščite anonimnosti ni bila prisotna na sodišču in je zaslišanje spremljala prek video povezave. Po branju obtožnice se je sojenje nadaljevalo za zaprtimi vrati.

Po obtožnici je obtoženi leta imel koristi od svoje žene tako, da jo je silil v spolna dejanja. "Obtožen je hudega zvodništva. Organiziral je operacijo, v kateri se je njegova partnerica, ki je kasneje postala njegova žena, ukvarjala s prostitucijo," je tožilka povedala za France Presse.