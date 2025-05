Švedskega diplomata, osumljenega vohunjenja, našli mrtvega

Švedska varnostna služba SAPO je moškega pridržala v nedeljo, na zaslišanju pa so ga zadržali vse do srede. Iz zapora so ga izpustili kljub temu, da je bil moški še vedno predmet preiskave, je sporočilo državno tožilstvo.

Kmalu za tem so neimenovanega moškega našli mrtvega. Švedsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da je eden od njegovih uslužbencev umrl, a, kot poročajo tuji mediji, dodatnih pojasnil ni podalo. "Zaradi skrbi za njegove svojce nadaljnjih podrobnosti ne bomo podali," so sporočili.