Tujina

Švedskega novinarja med javljanjem v živo skoraj 'odpihnilo'

Stockholm, 28. 12. 2025 09.50 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Švedski novinar

Pobožična nevihta Johannes je v soboto zajela nordijske države in zahtevala dve smrtni žrtvi, na tisoče gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. Na družbenih omrežjih je postal viralen posnetek švedskega novinarja, ki se je med javljanjem v živo 'boril' z orkanskim vetrom.

Novinar švedske televizije TV4 Marcus Noterius se je v informativno oddajo javil iz smučarskega središča Lofsdalen, ki ga je v soboto zajela nevihta Johannes.

Noterius je poročal o orkanskem vetru, ki je med drugim poškodoval tudi žičnico. Javljanje v živo je komaj izvedel, saj ga je močan veter ves čas premikal po smučišču, posnetek pa je kasneje postal viralen na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švedska televizija je ob tem poročala, da so gorski reševalci opozorili, da se na območju nahaja veliko neizkušenih pohodnikov, zato so jih pozvali, naj ostanejo v kočah in se ne zadržujejo na prostem. "Razumem, da je veliko takih, ki želijo iti ven in občutiti moč vetra. Vendar ne ostanite zunaj, če ni treba. Uživajte v svoji koči," je dejal predsednik švedske gorske reševalne zveze Rickard Svedjesten.

Na Švedskem je nevihta zahtevala dve smrtni žrtvi. Po poročanju SVT se je moški, star okoli 50 let, sprehajal v naravnem rezervatu v bližini smučarskega središča Kungsberget, ko je nanj padla večja veja. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam. Regionalno komunalno podjetje Hemab pa je sporočilo, da je eden od njihovih zaposlenih umrl v nesreči na terenu. 

Švedska tiskovna agencija TT poroča, da je več kot 40.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, ohromljen je tudi železniški promet.

Nevihta se je včeraj zvečer premikala proti jugu, svoj vrhunec pa naj bi dosegla danes.

O težavah poročajo tudi s Finske in Norveške. Na Finskem je brez elektrike 33.000 ljudi, na letališču Kittila na severu države pa so prizemljili vse lete, potem ko je potniško letalo družbe Swiss Air jet z 150 potniki zaradi močnega vetra zletelo s steze. Pri tem ni bilo poškodovanih. Zaradi visokih valov in nevarnih razmer na morju je bilo prekinjenih več trajektnih povezav.

nevihta johannes švedska

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
28. 12. 2025 11.05
Aja, a tam zgoraj še kdo živi?
Odgovori
+1
1 0
Andrej77
28. 12. 2025 11.04
Kaj pa snemalec....Verjamem da v Vipavski dolini močnejše piha burja.
Odgovori
+2
2 0
asdfghjklč
28. 12. 2025 11.03
In potem imajo razne tiktokerje za idiote, ko tvegajo življenje za neke selfije in podobne posnetke ... med tem pa novinarji lahko tvegajo življenje in je vse ok ...
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
28. 12. 2025 11.01
Kaj morete tu gor res vsako manjše sranje, ki se dogaja po balkanu, pisati tu gor članke?
Odgovori
+0
1 1
Odisej25
28. 12. 2025 11.00
Kriv je Putin!!!
Odgovori
0 0
vicente
28. 12. 2025 10.57
nej pride v Vipavsko Dolino je tako vsaj 15 dni na zimo.
Odgovori
0 0
Watcherman
28. 12. 2025 10.50
Jaz vidm,da se je zaradi vetra samo premikal ne pa,da ga je skoraj odpihnilo toliko o tem kako pametni smo.Lp
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
28. 12. 2025 10.49
Skoraj odpihnilo ali ga je veter samo premikal kar ni isto?????.
Odgovori
-1
0 1
jedupančpil
28. 12. 2025 10.41
viralen 🙈
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
28. 12. 2025 10.34
A so v Ukrajini,kjer divja vojna že rešili smučarje iz vlečnice?Samo vprašam,da vem,če bomo morali še kakšno milhardo prispevati?
Odgovori
-1
0 1
proofreader
28. 12. 2025 10.31
Naj še v Ukrajini odpihne Pootinove drone.
Odgovori
+4
4 0
Ice_Cat
28. 12. 2025 10.31
a kamerman se pa ni boril z orkanskim vetrom?
Odgovori
+2
2 0
Ramzess
28. 12. 2025 11.02
Pa okoli njiju vse mirno, videli smo že lažne posnetke.
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 12. 2025 10.18
A v Kijevu so že prižgali lučke?
Odgovori
-3
1 4
zmerni pesimist
28. 12. 2025 10.14
Skoraj še nikoli ni zajca ujel
Odgovori
+0
1 1
