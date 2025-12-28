Švedskega novinarja med javljanjem v živo skoraj 'odpihnilo'

Noterius je poročal o orkanskem vetru, ki je med drugim poškodoval tudi žičnico. Javljanje v živo je komaj izvedel, saj ga je močan veter ves čas premikal po smučišču, posnetek pa je kasneje postal viralen na družbenih omrežjih.

Novinar švedske televizije TV4 Marcus Noterius se je v informativno oddajo javil iz smučarskega središča Lofsdalen, ki ga je v soboto zajela nevihta Johannes.

Švedska televizija je ob tem poročala, da so gorski reševalci opozorili, da se na območju nahaja veliko neizkušenih pohodnikov, zato so jih pozvali, naj ostanejo v kočah in se ne zadržujejo na prostem. "Razumem, da je veliko takih, ki želijo iti ven in občutiti moč vetra. Vendar ne ostanite zunaj, če ni treba. Uživajte v svoji koči," je dejal predsednik švedske gorske reševalne zveze Rickard Svedjesten .

Na Švedskem je nevihta zahtevala dve smrtni žrtvi. Po poročanju SVT se je moški, star okoli 50 let, sprehajal v naravnem rezervatu v bližini smučarskega središča Kungsberget, ko je nanj padla večja veja. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam. Regionalno komunalno podjetje Hemab pa je sporočilo, da je eden od njihovih zaposlenih umrl v nesreči na terenu.

Švedska tiskovna agencija TT poroča, da je več kot 40.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, ohromljen je tudi železniški promet.

Nevihta se je včeraj zvečer premikala proti jugu, svoj vrhunec pa naj bi dosegla danes.

O težavah poročajo tudi s Finske in Norveške. Na Finskem je brez elektrike 33.000 ljudi, na letališču Kittila na severu države pa so prizemljili vse lete, potem ko je potniško letalo družbe Swiss Air jet z 150 potniki zaradi močnega vetra zletelo s steze. Pri tem ni bilo poškodovanih. Zaradi visokih valov in nevarnih razmer na morju je bilo prekinjenih več trajektnih povezav.