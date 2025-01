'Švedski Fritzl' jo je omamil z jagodami in jo zaprl v podzemni bunker

Pred skoraj desetletjem se je zaključilo sojenje "švedskemu Fritzlu", moškemu, ki je na zmenku omamil dekle, jo ugrabil in zaprl v zvočnoizolirani podzemni bunker. Tam ji je povedal, da mora postati njegovo dekle ter da jo bo morda čez nekaj let izpustil. Ženska je sicer naposled na ugrabitelja opozorila policista, moškega pa so leta 2016 obsodili na 10 let zapora. A po pritožbi se je njegova kazen skrajšala, leta 2023 pa je že zakorakal na prostost. Isabel Eriksson (psevdonim) je nedavno razkrila več informacij o njeni ugrabitvi.

Pred leti je v Avstriji odjeknila zgodba o Josefu Fritzlu, ki je od leta 1984 do aprila 2008 svojo hčer Elisabeth zadrževal v zvočno izolirani kleti hiše v mestu Amstetten. V ujetništvo jo je zvabil, ko je bila stara 18 let, ženi in znancem pa je dejal, da se je hči pridružila kultu. A oče jo je vsa ta leta zadrževal proti njeni volji in jo posiljeval, v ujetništvu pa mu je rodila sedem otrok. Podoben primer se je zgodil tudi na Švedskem, po katerem so zdaj posneli tudi dokumentarno serijo. Martin Trenneborg, ki si je zaradi nekaterih podobnosti ugrabitve prislužil vzdevek "švedski Fritzl", je bil leta 2016 zaradi ugrabitve obsojen na deset let zapora, a se je na sodbo pritožil in jo uspešno skrajšal. Leta 2023 je že zakorakal na prostost in danes s spremenjenim imenom živi na neznani lokaciji.

Isabel Eriksson FOTO: Profimedia icon-expand

Njegova žrtev Isabel Eriksson (psevdonim, uporabljen za zaščito njene identitete) je v razkrila podrobnosti o njeni ugrabitvi. Takrat 38-letni zdravnik se je, kot je povedala, zdel kot popoln gospod, ko je na njena vrata potrkal z rožami in jagodami v rokah. Niti slutila ni, da se v nekaterih jagodah skriva flunitrazepam (anksiolitik, mišični relaksant in sedativno-hipnotično sredstvo), ki je znan tudi kot droga za posilstvo. Da pa se Trenneborg ne bi ujel v lastno past, je na skrivaj označil tiste sadeže, ki so bili varni. Ženska je tako med zmenkom izgubila zavest, moški pa jo je odpeljal do hiše blizu Kristianstada na jugu Švedske in jo zaprl v zvočno izoliran podzemni prostor, poroča The Independent. 'Pod kavbojkami nisem čutila spodnjega perila. Bilo je mrzlo' Ko se je zbudila iz omamljenega stanja, je ugotovila, da prostora okoli sebe ne prepozna, da ne ve niti koliko je ura niti kateri dan je. "Čutila sem bolečino, moje telo se je lahko premikalo le počasi. Pod kavbojkami nisem čutila spodnjega perila. Bilo je mrzlo," je svojo izkušnjo opisala v dokumentarni seriji. V prostoru je zagledala tudi moškega z zmenka, ki ji je povedal, da bo odslej njegovo dekle ter da jo bo morda čez nekaj let izpustil. Takrat ga je po njenem pričevanju skušala napasti in pobegniti, vendar pajo je Trenneborg priklenil na posteljo. "Povedal mi je, da me bo, če bom znova poskusila pobegniti, priklenil na posteljo in me hranil le s suhim kruhom," je povedala ter priznala, da je bila takrat povsem panična in se počutila nemočno.

Maske, najdene na posestvu Martina Trenneborga FOTO: Profimedia icon-expand

Nikoli ni vedela, kaj se bo zgodilo, ko bo naslednjič zakorakal v prostor - ali jo bo posilil, mučil ali umoril. Povedal ji je le, da jo bo kaznoval, če bo skušala pobegniti. Prav tako ji je razkril, da namerava v bunker pripeljati še eno žensko, "morda slavno osebo ali pa kar mojo mamo". Peti dan se je Trenneborg v prostoru pojavil z nabito pištolo. "Najprej sem pomislila, da me bo ustrelil. A namesto tega mi je povedal, da je skušal ustreliti samega sebe, a da si ni upal pritisniti na sprožilec," je dejala Erikssonova. Nato ji je v roke potisnil pištolo, ji povedal, da so vrata odklenjena in da lahko pobegne, ko ga ustreli. A streljati si ni upala, zato mu je pištolo vrnila, piše The Independent. Kako je uspela pobegniti? Erikssonova se je naposled uspela rešiti tako, da je začela igrati njegovo dekle. Prepričala ga je, da potrebuje nekaj oblačil iz svojega stanovanja, ter mu naročila, naj se odpelje do Stockholma. A policija je njeno stanovanje med preiskavo zapečatila, zato jo je Trenneborg nemudoma odpeljal na lokalno policijsko postajo, da bi policiste prepričala, naj prekinejo iskanje za njo, saj da je le obiskala prikatelja. Takrat je izkoristila priložnost in enemu od policistov zaupala resnico. 38-letnika so aretirali v čakalnici.

Posestvo Martina Trenneborga FOTO: AP icon-expand