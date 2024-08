Švedski lovci v prvih dneh sezone lova odstrelili že več kot 150 rjavih medvedov

Švedska vlada je izdala kar 486 dovoljenj za letni odstrel medvedov, kar je približno 20 % populacije rjavega medveda na Švedskem. To je nekoliko manj, kot lanski rekordni odstrel 722 medvedov. Do četrtka popoldne, gre šele za drugi dan lova, je bilo po podatkih švedske agencije za varstvo okolja ustreljenih že 152 medvedov, poroča Guardian. Časa, da pokončajo še ostale imajo do 15. oktobra.