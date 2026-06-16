Švedski parlament potrdil zakon za odvzem dovoljenj za bivanje tujcem

Po poročanju medijev – med njimi agencije Reuters in britanskega časnika Guardian – v zakonu ni jasno opredeljeno, katera ravnanja se štejejo za neprimerna oziroma nesprejemljiva. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, neplačevanje davkov, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami.

"Kdor si ne prizadeva ravnati pošteno, ne sme računati na to, da bo ostal," je marca ob predstavitvi predloga zakona dejal švedski minister za migracije Johan Forssell.

Za pregled dovoljenj za bivanje bo pristojna agencija za migracije, na odločitve se bo mogoče pritožiti.