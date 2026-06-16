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Švedski parlament potrdil zakon za odvzem dovoljenj za bivanje tujcem

Stockholm, 16. 06. 2026 10.33 pred 9 dnevi 1 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Švedska - migranti

Švedski parlament je v ponedeljek sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je med drugim usmerjen proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami.

Po poročanju medijev – med njimi agencije Reuters in britanskega časnika Guardian – v zakonu ni jasno opredeljeno, katera ravnanja se štejejo za neprimerna oziroma nesprejemljiva. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, neplačevanje davkov, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami.

"Kdor si ne prizadeva ravnati pošteno, ne sme računati na to, da bo ostal," je marca ob predstavitvi predloga zakona dejal švedski minister za migracije Johan Forssell.

Za pregled dovoljenj za bivanje bo pristojna agencija za migracije, na odločitve se bo mogoče pritožiti.

Švedski premier Ulf Kristersson
Švedski premier Ulf Kristersson
FOTO: AP

Sporen zakon je del prizadevanj desne švedske vlade Ulfa Kristerssona za zaostritev pravil o priseljevanju pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami. Poslanci so ga sprejeli s tesno večino – 174 jih je glasovalo za in 172 proti.

Po pisanju Guardiana zakon vključuje tudi obveznost za zaposlene v javnem sektorju, da prijavijo tiste, za katere sumijo, da v državi bivajo nezakonito.

Kritiki zakona opozarjajo, da ta spodkopava načelo enake obravnave pred zakonom, saj so nekatere opredelitve v njem preveč nejasne, odločitve pristojnih organov pri njegovem izvajanju pa se bodo sprejemale na podlagi ravnanj, ki niso opredeljena kot kazniva.

Švedska priseljevanje bivalna dovoljenja zakonodaja
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KOMENTARJI16

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medvescak
16. 06. 2026 21.58
Edino pravilno👊
Odgovori
+0
1 1
the kop
16. 06. 2026 19.11
Jih bodo naši levičarji veseli, potrebujejo volilce.
Odgovori
+4
4 0
murate
16. 06. 2026 15.39
Pri nas ne eni ne drugi ne želijo takih zadev ker radi ribarijo v kalnem.Izgovori so odvečni,golob je I.el dovolj glasov in je Slovence bore malo zaščitil ali nič,Janša je že imel večino v parlamentu ,jo ima zopet in v smislu da se nebi izkoriščalo delavnih ljudi z strani lenuhov ne bo nič naredil.Prvo bi lahko bižičnico za delavce uredili tako kot je dejal g.pavlinjek tistim ki za uspeh firme ne naredijo nič ali bore malo toliko tudi božičnice
Odgovori
+1
3 2
jutri_pa_res
16. 06. 2026 15.22
Ko bomo nekaj takega sprejeli tudi pri nas, si kar predstavljam histerično kričanje naše skrajne levice, vključno z raznimi levimi NVO, ki so itak ulične ekspoziture Levice...
Odgovori
+8
9 1
Important notice
16. 06. 2026 13.56
Vsi se zbujajo, le naši bi radi, da še naprej spimo, ker le tako lahko v miru harajo!
Odgovori
+7
7 0
natas999
16. 06. 2026 13.41
edino pravilno
Odgovori
+14
14 0
kapljač1
16. 06. 2026 13.17
Sčasoma bo morala v EU postati praksa. V primeru , določenih dejanj njihovih otrok, gostoljubje odpovedati celotni širši družini
Odgovori
+14
14 0
jozefStefan
16. 06. 2026 12.43
Tako bi moralo biti že brez zakona. Kot nepisano pravilo.
Odgovori
+14
14 0
tornadotex
16. 06. 2026 11.56
Čimprej tudi pri nas...Kdor dela na črno..Ne plačuje davkov...Ki se izogibajo davkom,,Ki so povezani z ekstremizmom... Popravimo škodo, ki so jo nam delale leta in leta Leve stranke !
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+16
16 0
AleksanderS
16. 06. 2026 11.32
Pravilno - tudi v SLO moramo sprejeti taksen zakon
Odgovori
+24
24 0
Dadi Dadek
16. 06. 2026 11.28
Čas je bil! Čeprav skoraj prepozno.
Odgovori
+18
18 0
Slovener
16. 06. 2026 11.20
Nekje je potrebno začeti !
Odgovori
+18
18 0
Samo navijač
16. 06. 2026 10.47
V cemu je poanta ?? Najprej tretji svet vabijo ,sedaj bodo pa deportacije
Odgovori
-18
3 21
Dadi Dadek
16. 06. 2026 11.28
"Vabilo" Dvomim, da ima kdo od teh kaka pisna vabila. Večinoma noben ni bil "vabljen". Če pa je kdo bil "vabljen" je pisalo, da so vabljeni DELAT in živet po predpisih. Vabilo ne pomeni, da delaš kar hočeš ali? Če delaš, plačuješ davke in se držiš pravil bo vse ok.
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+22
23 1
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