Švedsko sodišče blokiralo izročitev turškega novinarja Ankari

Kot je navedlo sodišče, nekatere od obtožb zoper Kenesa na Švedskem niso zločini, kar skupaj s politično naravo primera in njegovim statusom begunca na Švedskem onemogoča njegovo izročitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obstaja tudi nevarnost preganjanja na podlagi političnih prepričanj te osebe. Do izročitve tako ne more priti," je v izjavi dejal sodnik Petter Asp in pojasnil, da posledično švedska vlada ne more ugoditi zahtevi po izročitvi.

Bülent Kenes, ki zdaj dela za Stockholmski center za svobodo, združenje, ki so ga ustanovili turški oporečniki v izgnanstvu, je za AFP povedal, da je srečen zaradi odločitve, in poudaril, da si je obtožbe proti njemu izmislil Erdoganov režim.

Kenes je sicer edina oseba, ki jo je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan identificiral po imenu med desetinami ljudi, katerih izročitev želi Ankara v zameno za ratifikacijo pristopnih protokolov za članstvo Švedske v zvezi Nato.

Erdogan je namreč na vprašanje glede "teroristov", za katere želi, da jih izroči Švedska, novinarjem na skupni tiskovni konferenci s švedskim premierjem Ulfom Kristerssonom v začetku novembra v Ankari povedal, da je Kenes na seznamu želenih oseb.

Stockholm je sicer večkrat poudaril, da je njihovo sodstvo neodvisno in ima končno besedo pri izročitvah.

V začetku meseca je sicer Švedska v Turčijo izgnala prvo osebo, obsojeno zaradi članstva v Kurdski delavski stranki (PKK), ki jo ima Ankara za teroristično organizacijo. To je bila prva izročitev Švedske, odkar je v prizadevanjih za članstvo v zavezništvu s Turčijo podpisala memorandum, ki vključuje ukrepe proti PKK in izročanje njenih članov.