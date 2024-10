'Svet bi lahko izgubil boj proti organiziranemu kriminalu'

Mafijske skupine po besedah Stocka delujejo kot globalna podjetja ter naj bi imele "astronomske količine sredstev" za izvajanje kriminalnih dejavnosti, vključno s trgovino z ljudmi in orožjem. Glavni vir dohodka teh tolp sicer ostaja trgovina z drogami, ki se širi po Evropi. "Govorimo o vseh vrstah drog, ki so na voljo na kriminalnih trgih, vendar je trenutno največja težava predvsem kokain," je pojasnil Stock.

Stock je poudaril, da ima Interpol jasne dokaze, da so se mafijske skupine, kot je italijanska 'Ndrangheta, ki so nekoč delovale na regionalni ravni, zdaj razširile po vseh celinah. Pri tem je dodal, da svet tvega, da bo izgubil boj z mednarodnim organiziranim kriminalom.

Kljub rekordnim zasegom drog v glavnih evropskih pristaniščih Antwerpnu, Rotterdamu in Hamburgu se cene in ponudba na ulicah ne spreminjajo, kar je po prepričanju generalnega sekretarja Interpola jasen znak, da prepovedanih drog ne primanjkuje. Oblasti po nekaterih ocenah trenutno prestrežejo le približno 15 do 20 odstotkov vsega uvoza, med večjimi težavami oblasti pri spopadanju s trgovino z drogami pa je korupcija v pristaniščih.

Stock je poudaril, da je za boj proti vse večji grožnji, ki jo predstavljajo mafijske skupine, potrebno večje mednarodno sodelovanje med organi pregona. Obenem je opozoril, da se morajo osredotočiti na razbitje 10 do 15 največjih kriminalnih združb, ki delujejo prek meja.

Trgovino z drogami pogosto spremlja nasilje, stopnja kriminala pa se povečuje tudi na ulični ravni, kjer za distribucijo skrbijo lokalne tolpe."Ker je to tako donosno, se skupine borijo za svoj teritorij na ulici," je pojasnil Stock. Kot primer je navedel Švedsko, Belgijo in Nizozemsko, po njegovih besedah pa obstajajo tudi znaki, da se konflikti začenjajo v nekaterih delih njegove domovine, Nemčije.

Stock bo novembra po desetletnem mandatu odstopil z mesta generalnega sekretarja Interpola, navaja dpa. Na naslednji generalni skupščini Interpola, ki bo prav tako novembra, bodo za njegovega naslednika predvidoma potrdili Valdecyja Urquizo, ki prihaja iz Brazilije.