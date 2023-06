'Svet doživlja dolgotrajen porast ponudbe in povpraševanja po kokainu'

Trg kokaina predstavlja jasno grožnjo na svetovni ravni. Trenutno stanje zaznamujejo jasno opredeljene lokacije proizvodnje in porabe, saj je skoraj štiri petine uporabnikov v Ameriki in Evropi. To pa vodi do poti trgovanja od omejenega izvora do določenih, čeprav oddaljenih destinacij, medtem ko imajo nekateri deli sveta ključno vlogo tranzitnih regij.

Vendar se poti, načini in mreže, ki jih uporabljajo kriminalci, še naprej razvijajo, postajajo vedno bolj raznovrstne in učinkovitejše. Poleg tega trenutna relativna koncentracija potrošnikov predstavlja jasen potencial za širitev in grozi, da se bodo pojavili novi trgi. Vse bolj globalizirana, medsebojno povezana, digitalizirana in tehnološko izpopolnjena narava družbe ter vse bogatejša demografija v nekaterih regijah, kjer je bila uporaba kokaina tradicionalno manjša, lahko spodbudita in pospešita to širitev, navaja poročilo ZN.