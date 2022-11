Svet EU in evropski parlament dosegla delni dogovor o varnosti izdelkov

"Ta uredba bo pripomogla k zmanjšanju števila nevarnih izdelkov, ki se prodajajo na spletu in izven njega. Potrošniki bodo bolje zaščiteni in bodo upravičeni do vračila oz. zamenjave v primeru nakupa nevarnega izdelka," je ob tem pojasnil češki minister za industrijo in trgovino Jozef Sikela .

Za vse izdelke, ki se prodajajo v EU, trenutno veljajo splošne varnostne zahteve, ki pa ne odgovarjajo izzivom, povezanim z digitalizacijo, in vse večjim količinam blaga in izdelkov, ki se prodajajo na spletu, ocenjujejo v Svetu EU.

Nova uredba o varnosti izdelkov (GPSR) tako posodablja pravila iz direktive iz leta 2001 za vse gospodarske subjekte – tako za proizvajalce, uvoznike in distributerje kot za spletna podjetja in tržnice. Preoblikovanje direktive v uredbo bo po navedbah Sveta EU zagotovilo trden pravni okvir, s katerim bo zagotovljena varnost izdelkov in sledenje evropskim standardom.

V skladu z novimi pravili bodo morale spletne tržnice poznati vse trgovce in izdelke, ki se prodajajo na njihovih platformah. Če se bo izdelek izkazal za nevarnega, bodo morale o tem takoj sprejeti popravljalne ukrepe in obvestiti organe za nadzor trga ter potrošnike.

Organi nadzora bodo lahko izdali odredbe za odstranitev omenjenih izdelkov iz prodaje ali onemogočanje dostopa do njih. V primeru odpoklica izdelka bodo potrošniki upravičeni do njegovega popravila, zamenjave ali vračila denarja.

Nova pravila zagotavljajo tudi to, da imajo gospodarski subjekti za izdelke, ki se prodajajo na spletu ali izven njega, določeno odgovorno osebo – ne glede na to, ali izvirajo iz EU ali iz tretjih držav. Ta oseba mora skrbeti za tehnično dokumentacijo o izdelkih ter da so ti opremljeni z navodili in varnostnimi informacijami, so še pojasnili v Evropskem svetu.

Po uradnem sprejetju uredbe in njeni uveljavitvi bodo imele države članice 18 mesecev časa za uporabo novih pravil.