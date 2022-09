Svet EU uradno potrdil finančno pomoč Ukrajini v višini pet milijard evrov

Svet EU je uradno potrdil dodatno finančno pomoč Ukrajini v višini pet milijard evrov, o kateri so se finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav članic EU skupaj s predstavniki Evropske komisije in Evropske centralne banke (ECB) dogovorili na neformalnem zasedanju Sveta Ecofin 9. septembra v Pragi.

Ta finančna pomoč dopolnjuje drugo podporo EU Ukrajini na humanitarnem, razvojnem, carinskem in obrambnem področju, piše v izjavi Sveta. "EU stoji ob strani Ukrajini. Izpolnjujemo svoje obljube in pomagamo zagotavljati, da lahko ukrajinska država in njena ključna infrastruktura še naprej delujeta kljub ruski agresiji," je ob uradni potrditvi pomoči dejal češki finančni minister Zbynek Stanjura. "Na naslednjih zasedanjih Sveta Ecofin si bom prizadeval za hiter dogovor o zagotovitvi preostalih treh milijard evrov, pri čemer se moramo dogovoriti tudi o razdelitvi tega zneska na posojila in nepovratna sredstva," je dodal. icon-expand Evro FOTO: Shutterstock Finančna sredstva bodo Ukrajini na voljo v obliki zelo ugodnih dolgoročnih posojil. Gre sicer za drugi obrok devet milijard evrov vrednega svežnja finančne pomoči Ukrajini, ki ga je Komisija napovedala maja, voditelji EU pa so ga potrdili na zasedanju v Bruslju konec junija. Poleg tega se je z danes sprejetim sklepom proračun EU opremil s sredstvi za kritje tveganja izgub iz teh dodatnih posojil ter iz posojila v višini ene milijarde evrov, ki ga je Evropska komisija Kijevu v imenu EU v dveh tranšah izplačala avgusta. Preostala sredstva v višini do tri milijarde evrov bodo Ukrajini zagotovljena predvidoma kmalu, je Svet še zapisal v izjavi. Pred tem je Evropska komisija v prvi polovici leta Ukrajini izplačala posojilo v višini 1,2 milijarde evrov.