Svet Evrope skrbi nasilje v Srbiji: 'Stanje se je poslabšalo'

Michael O'Flaherty je v danes objavljenem poročilu po obisku v Srbiji ta teden izrazil zaskrbljenost zaradi nasilnega odziva oblasti na proteste, ki so državo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.

"Obstajajo številna poročila o čezmerni uporabi sile s strani policije, aretacijah mirnih protestnikov in ponižujočem ravnanju v priporu," je izjavil O'Flaherty.

Poročilo opozarja tudi na grožnje medijski svobodi in nasilje nad novinarji. "Komisarja skrbijo fizični napadi na novinarje in njihove družine ter grožnje njihovi varnosti, pa tudi neodzivnost policije," piše. Navaja še, da provladni mediji in nekateri visoki državni uradniki redno prikazujejo organizacije civilne družbe kot izdajalce ali tuje agente, takšen sovražni govor pa po ocenah komisarja lahko sproži fizično nasilje.