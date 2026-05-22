Svet Evrope skrbi nasilje v Srbiji: 'Stanje se je poslabšalo'

Michael O'Flaherty je v danes objavljenem poročilu po obisku v Srbiji ta teden izrazil zaskrbljenost zaradi nasilnega odziva oblasti na proteste, ki so državo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.
"Obstajajo številna poročila o čezmerni uporabi sile s strani policije, aretacijah mirnih protestnikov in ponižujočem ravnanju v priporu," je izjavil O'Flaherty.
Poročilo opozarja tudi na grožnje medijski svobodi in nasilje nad novinarji. "Komisarja skrbijo fizični napadi na novinarje in njihove družine ter grožnje njihovi varnosti, pa tudi neodzivnost policije," piše. Navaja še, da provladni mediji in nekateri visoki državni uradniki redno prikazujejo organizacije civilne družbe kot izdajalce ali tuje agente, takšen sovražni govor pa po ocenah komisarja lahko sproži fizično nasilje.
Poročilo opozarja tudi na vse večjo polarizacijo v družbi in ugotavlja, da krčenje prostora za nestrinjanje spodkopava politično razpravo, kar "je še posebno problematično v trenutnih predvolilnih razmerah".
Predčasne volitve so ena od zahtev na protestih pod vodstvom študentskega gibanja, ki so zajeli državo po padcu nadstreška. Predsednik Aleksandar Vučić je doslej omenjal različne datume volitev, a jih še ni razpisal, po nekaterih ocenah zato, ker javnomnenjske raziskave kažejo, da bi jih lahko izgubil. Nazadnje je o možnem terminu volitev govoril v četrtek za srbsko javno radiotelevizijo RTS in dejal, da bodo potekale v obdobju med septembrom in novembrom.
Protivladni protesti v organizaciji študentskega gibanja bodo potekali tudi v soboto v Beogradu. O'Flaherty je danes napovedal, da jih bo pozorno spremljal, policijo pa je pozval, naj jih obravnava v popolnem skladu z obveznostmi Srbije na področju človekovih pravic.
