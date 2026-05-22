Tujina

Svet Evrope skrbi nasilje v Srbiji: 'Stanje se je poslabšalo'

Bruselj, 22. 05. 2026 13.37 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA
Protesti v Srbiji

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Michael O'Flaherty je opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primere je navedel napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti.

Michael O'Flaherty je v danes objavljenem poročilu po obisku v Srbiji ta teden izrazil zaskrbljenost zaradi nasilnega odziva oblasti na proteste, ki so državo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.

"Obstajajo številna poročila o čezmerni uporabi sile s strani policije, aretacijah mirnih protestnikov in ponižujočem ravnanju v priporu," je izjavil O'Flaherty.

Poročilo opozarja tudi na grožnje medijski svobodi in nasilje nad novinarji. "Komisarja skrbijo fizični napadi na novinarje in njihove družine ter grožnje njihovi varnosti, pa tudi neodzivnost policije," piše. Navaja še, da provladni mediji in nekateri visoki državni uradniki redno prikazujejo organizacije civilne družbe kot izdajalce ali tuje agente, takšen sovražni govor pa po ocenah komisarja lahko sproži fizično nasilje.

Aleksandar Vučić še ni razpisal predčasnih volitev.
Aleksandar Vučić še ni razpisal predčasnih volitev.
FOTO: Profimedia

Poročilo opozarja tudi na vse večjo polarizacijo v družbi in ugotavlja, da krčenje prostora za nestrinjanje spodkopava politično razpravo, kar "je še posebno problematično v trenutnih predvolilnih razmerah".

Predčasne volitve so ena od zahtev na protestih pod vodstvom študentskega gibanja, ki so zajeli državo po padcu nadstreška. Predsednik Aleksandar Vučić je doslej omenjal različne datume volitev, a jih še ni razpisal, po nekaterih ocenah zato, ker javnomnenjske raziskave kažejo, da bi jih lahko izgubil. Nazadnje je o možnem terminu volitev govoril v četrtek za srbsko javno radiotelevizijo RTS in dejal, da bodo potekale v obdobju med septembrom in novembrom.

Protivladni protesti v organizaciji študentskega gibanja bodo potekali tudi v soboto v Beogradu. O'Flaherty je danes napovedal, da jih bo pozorno spremljal, policijo pa je pozval, naj jih obravnava v popolnem skladu z obveznostmi Srbije na področju človekovih pravic.

srbija Michael O'Flaherty

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
22. 05. 2026 14.42
Srbjanci v sloveniji in njihovi potomci ... takoj v srbijo pomagat svojemu vučiču.
Odgovori
0 0
Pajo_36
22. 05. 2026 14.39
Težko boste ukinili Vučičevo mafijo in miselnost. Ne zna to Srbija, ker pride potem drug, ki je isti. Zato jaz ne verjamem Magyaru na Madžarskem, ker se je učil od Orbana. Metanje peska v oči in zbrendana evforija. Dobr so nam zahodne elite in obveščevalne zrihtale ob razpadu Jugoslavije. Itak je pa vučič bil capo di banda za sarajevski safari. Fuj !
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
22. 05. 2026 14.36
Svet evrope? A je Srbija v evropi!
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
22. 05. 2026 14.43
Ne, Srbija je v Južni Ameriki ... Saj vem, da ste ćehfurji nerazgledani. To potrjuje tudi priljubljenost do putlerja. Srbija je v Evropi, ni pa v Evropski Uniji. Vem, da si šolo prespal ali pa nisi razumel slovenščine, ti pa jaz zdaj povem.
Odgovori
0 0
manga
22. 05. 2026 14.30
Prosim pustite Srbijo na miru.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
