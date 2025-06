Svet kritičen do napada na Iran: nevarno in nepremišljeno

Izraelski napad so medtem neposredno med drugim obsodili Savdska Arabija in Oman in Japonska. Generalni sekretar poziva obe strani, naj pokažeta maksimalno zadržanost in se za vsako ceno izogneta poglobitvi konflikta, ki si ga regija ne more privoščiti, je sporočil tiskovni predstavnik Guterresa.

Medtem se vrstijo tudi odzivi držav na dogajanje. V Rijadu so obsodili "očitno izraelsko agresijo proti bratski" islamski republiki, ki da spodkopava njeno suverenost in predstavlja jasno kršitev mednarodnega prava. Omanska vlada izraelsko "brutalno vojaško agresijo" obravnava kot "nevarno in nepremišljeno zaostrovanje" ter grobo kršitev ustanovne listine ZN in mednarodnega prava. Po njeni oceni takšno nesprejemljivo ravnanje Izraela ogroža regionalno stabilnost. Izraelske napade so ostro obsodili tudi v Tokiu, kjer so pozvali k zadržanosti in umiritvi razmer. V Canberri pa so izrazili zaskrbljenost in strani prav tako pozvali, naj se vzdržita dejanj in retorike, ki bi razmere dodatno zaostrili.