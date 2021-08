Svet obsodil napad v Kabulu, evakuacija ostaja prednostna naloga

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je izrazil zaskrbljenost ob eksploziji in zapisal, da pozorno spremlja razmere. "Zagotoviti moramo, da trenutna nestabilnost ne bo omogočila ponovnega vzpona terorizma," je sporočil. Dodal je, da zagotavljanje varnega prehoda do letališča ostaja ključno.

To je v tvitu izpostavila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je obsodila napad. Obsodbam napada se je pridružil tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. "Naša prednostna naloga ostaja evakuacija čim več ljudi v čim krajšem možnem času," je zapisal.

Da evakuacija ostaja prednostna naloga, je zapisalo tudi slovensko predsedstvo Svetu EU. Dodali so, da predsedstvo že zagotavlja izmenjavo mnenj med državami članicami EU o razmerah v Afganistanu, da bi pripravili skupen odziv EU.

Nemška kanclerka Angela Merkel je obsodila grozljiv napad. "Podrobnosti še ne poznamo, a teroristi so si za tarčo vzeli ljudi, ki so čakali na letališču v upanju, da bodo lahko odšli. Želeli so varnost in svobodo in zato je to res grozljiv napad v napetih razmerah," je dejala kanclerka.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po eksploziji dejal, da skuša Francija evakuirati še več sto ljudi iz Afganistana. Storili bodo vse, kar lahko, da bodo afganistanske in dvojne državljane spravili v Francijo, je povedal.

"Govorimo o več sto ljudeh, ki so še v nevarnosti," je poudaril. "Danes vam ne morem zagotoviti, da bomo lahko izvedli te operacije, saj varnostna situacija ni pod našim nadzorom," je povedal Macron. "Jasno je, da se napetosti krepijo. Prihodnje ure bodo v Kabulu in na letališču zelo tvegane," je posvaril.

Britanski premier Boris Johnson je medtem po napadu sklical izredno zasedanje odbora za izredne razmere Cobra. Tiskovni predstavnik Downing Streeta je povedal, da je Johnson seznanjen z najnovejšimi informacijami o napadu. Johnson je sicer dejal, da bodo kljub napadu nadaljevali evakuacijo.

Z razmerami v Kabulu pa seznanjajo tudi ameriškega predsednika Joeja Bidna. "Predsednik se je davi sestal s svojo ekipo za nacionalno varnost (...) in poveljniki na terenu. Še naprej ga bodo obveščali o razvoju dogodkov," je sporočila Bela hiša.

Zaradi dogajanja v Afganistanu so sicer preložili Bidnovo srečanje z izraelskim premierjem Naftalijem Benetom, predvideno za dopoldne po lokalnem času. Napad je obsodil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je prizadetim sorodnikom žrtev izrekel sožalje.