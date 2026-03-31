Svet obsoja izraelski zakon o smrtni kazni, skrajna desnica slavi

Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo so vse izrazile pomisleke glede zakona, ki po mnenju mnogih odraža "odkrito rasistično naravo" in katerega vsebina in besedilo sta, kot kaže, namenjena izključno Palestincem.

"Posebej nas skrbi dejanski diskriminatorni značaj tega zakona. Sprejetje tega zakona bi lahko ogrozilo Izraelove zaveze glede demokratičnih načel," so zunanja ministrstva zapisala v skupni izjavi v nedeljo.

Kritikam se je pridružila tudi Slovenija. "Včerajšnje sprejetje zakona o smrtni kazni za Palestince, obsojene zaradi terorističnih napadov, v izraelskem parlamentu je očitna kršitev človekovih pravic in uvaja dvojni pravni sistem, ki diskriminira Palestince. To je tudi še ena očitna izraelska kršitev pridružitvenega sporazuma EU-Izrael," je poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Zavzel se je za ukrepanje EU, da bo Izrael odgovarjal za "očitne kršitve demokratičnih načel in človekovih pravic". "To je nekaj, za kar se Slovenija zavzema že od začetka izraelske genocidne politike v Gazi," je še dodal.

Do zakona je kritična tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Opozorila je, da gre za očitno diskriminacijo Palestincev. "Vsi morajo biti enako odgovorni za teroristična dejanja, smrtna kazen pa ni rešitev. Varnosti ni mogoče graditi na diskriminaciji," je zapisala.

"Slovenija odločno nasprotuje smrtni kazni v vseh primerih in v vseh okoliščinah ter je zavezana njeni globalni odpravi. Odločitev izraelskega parlamenta o odobritvi zakona, ki omogoča izrek smrtne kazni, predstavlja korak nazaj glede na dolgoletni de facto moratorij na smrtno kazen," pa so sporočili z zunanjega ministrstva, kjer dodajajo, da je posebej zaskrbljujoča usmerjenost zakona do Palestincev na okupiranem ozemlju.