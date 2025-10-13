Svet pozdravlja izpustitev talcev: 'Za Izrael, za Gazo, za regijo je mir mogoč'

V svetu pozdravljajo izpustitev talcev, zajetih med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. EU dogajanje označuje kot pomemben mejnik in za sredo napoveduje ponovno vzpostavitev misije za nadzor mejnega prehoda med Gazo in Egiptom.

Izpustitev talcev predstavlja trenutek olajšanja za ves svet, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki meni, da je zdaj mogoče obrniti nov list. Pomemben mejnik vidi tudi v današnjem srečanju v Egiptu, na katerem bodo potrdili mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa. EU je po njenih besedah pripravljena pomagati pri naslednjih korakih, med drugim s podporo pri upravljanju Gaze in reformi palestinskih oblasti. Obljubila je tudi sredstva EU za obnovo Gaze.

V Tel Avivu pričakujejo izpuščene talce. FOTO: Profimedia icon-expand

Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je dejala, da je unija pripravljena prispevati svoj delež. Napovedala je ponovno vzpostavitev evropske civilne misije za nadzor mejnega prehoda med Gazo in Egiptom. "Ta misija ima lahko pomembno vlogo pri podpiranju premirja," je zapisala na omrežju X. Nadzorna misija EUBAM, ki vključuje italijanske, španske in francoske policiste, ima nalogo zagotoviti nevtralno prisotnost na strateškem mejnem prehodu v Rafi. Nameščena je bila januarja, nato pa so marca začasno ustavili njeno delovanje. Ponovno naj bi glede na napoved Kallas začela delovati v sredo.