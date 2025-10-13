Svetli način
Tujina

Svet pozdravlja izpustitev talcev: 'Za Izrael, za Gazo, za regijo je mir mogoč'

Gaza/Bruselj/Washington, 13. 10. 2025 09.59 | Posodobljeno pred 50 minutami

V svetu pozdravljajo izpustitev talcev, zajetih med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. EU dogajanje označuje kot pomemben mejnik in za sredo napoveduje ponovno vzpostavitev misije za nadzor mejnega prehoda med Gazo in Egiptom.

Izpustitev talcev predstavlja trenutek olajšanja za ves svet, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki meni, da je zdaj mogoče obrniti nov list. Pomemben mejnik vidi tudi v današnjem srečanju v Egiptu, na katerem bodo potrdili mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

EU je po njenih besedah pripravljena pomagati pri naslednjih korakih, med drugim s podporo pri upravljanju Gaze in reformi palestinskih oblasti. Obljubila je tudi sredstva EU za obnovo Gaze.

V Tel Avivu pričakujejo izpuščene talce.
V Tel Avivu pričakujejo izpuščene talce. FOTO: Profimedia

Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je dejala, da je unija pripravljena prispevati svoj delež. Napovedala je ponovno vzpostavitev evropske civilne misije za nadzor mejnega prehoda med Gazo in Egiptom. "Ta misija ima lahko pomembno vlogo pri podpiranju premirja," je zapisala na omrežju X.

Nadzorna misija EUBAM, ki vključuje italijanske, španske in francoske policiste, ima nalogo zagotoviti nevtralno prisotnost na strateškem mejnem prehodu v Rafi. Nameščena je bila januarja, nato pa so marca začasno ustavili njeno delovanje. Ponovno naj bi glede na napoved Kallas začela delovati v sredo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X sporočil, da ob današnjem dogajanju deli veselje svojcev talcev in izraelskega ljudstva nasploh. Po njegovih besedah je s tem "za Izrael, Gazo in regijo" mir postal mogoč.

Izpustitev so pozdravili tudi v Pekingu, kjer so se obenem zavzeli za stabilnost v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

KOMENTARJI (45)

Wolfman
13. 10. 2025 11.10
Ljudje, vam se še sanja ne, da je na 7. oktober 2023 največ izraelskih cvilistov pobila posebna vladna Izraelska vojska.
ODGOVORI
0 0
ActiveR
13. 10. 2025 11.07
Ta mir bi lahko bil sklenjen, preden se je morija začela! Samo so se fantje morali malo potehtati in spoznati, koliko kdo zmore. Ker se nič ne govori o razorožitvi in ukinitvi Hamasa in Hezbolaha je samo vprašanje časa, kdaj bodo izstrelili naslednjo raketo nad Izrael.
ODGOVORI
0 0
mali.mato
13. 10. 2025 11.06
Joj,joj. pozabili so, spregledali so. Niso povabili T. Fajon. Obiski in klanjanje v Arabiji niso pomagali. Niso povabili N. Pirc M. Ognjeviti govori v ZN in EU, ko je nagnala EU poslance, niso razumeli. Joj. Mogoče, pa ti dve dami na Svetu ne pomenita nič, prav nič.
ODGOVORI
0 0
Tho mp son
13. 10. 2025 11.04
+0
Po svetu veselje ....naši pa v zagati . "Genocid" naj bi bila glavna notranjepolitična tema pred pomladnimi volitvami . Lahko torej pričakujemo niz raznoraznih člankov na to temo , ki je dodobra prismojena od nenehnega pogrevanja .
ODGOVORI
1 1
medusa
13. 10. 2025 11.00
+1
Bravo!!!! Bravo!!!
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
13. 10. 2025 10.59
+2
Sicer pa sploh ne vem zakaj je ta izraelski palestinski spopad sploh nam bil serviran? Živel sem isto pred tem spopadom in še vedno živim isto po "končanem" spopadu... Naj se rjuharji kar pošiljajo k bogom, kaj me briga.
ODGOVORI
2 0
Šarjan Marec
13. 10. 2025 10.57
+3
Velika zmaga to ni, saj se palestinci vračajo nazaj v Gazo...
ODGOVORI
3 0
Wolfman
13. 10. 2025 10.54
+3
Takšna verilska vojska, katera je izdelovala improvizirano orožje in strelivo, da premaga na tak način najsodobnejšejšo tehnološko izpopolnjeno vojsko Izraela? Upajmo, da bodo taktiko in strategijo takšnih ppogumnih gverilcev poučevali po vseh pruznanih vojaških akademijah? Ta uspeh bi jaz postavil takoj ob bok Bitki pri Termopilah.
ODGOVORI
3 0
Mr Nobady
13. 10. 2025 10.53
+0
Nikoli se ni šlo za talce. Mi hočete reči, da je Izrael lahko kar naprej odkrival Hamasovo vodstvo, ne pa talcev?
ODGOVORI
2 2
Wolfman
13. 10. 2025 10.58
-1
Svet sploh ne ve, koliko palestincev je umrlo moralo za to, da so ti talci ostali pri življenju in da so jih žive predali? Laži pa prihajajo le iz Izraela, in govorice da so bili talci pobiti od Hammasa, nikakor ne drži.
ODGOVORI
0 1
RdečiKarton
13. 10. 2025 10.50
-5
Tak pomp okrog tega. Izrael pa vseeno ne namerava zapustiti okupiranih ozemelj in izpustiti vseh talcev.
ODGOVORI
1 6
Watcherman
13. 10. 2025 10.52
+3
Domišljavec kdo ti je to povedal ali kje si prebral?
ODGOVORI
4 1
RdečiKarton
13. 10. 2025 10.56
-4
Hja saj te razumem. Težko je slepemu opisovat barve. Te ni sram podpirat genocid?! Pa bi te moralo bit!
ODGOVORI
0 4
Watcherman
13. 10. 2025 10.59
+2
Navedi kdaj sem kje napisal,da podpiram genocid ali napade na nedolžne ljudi kot prebivalce razen na HAMAS brihta domišljava.Lp
ODGOVORI
2 0
Watcherman
13. 10. 2025 11.06
HAMAS je začel napad pred dvema letoma začeli so z napadi na ljudi Izraela Izrael je vračal napade na HAMAS o tem sem pisal jaz nikoli pa ne,da podpiram napade na civiliste brihta domišljava.
ODGOVORI
0 0
Watcherman
13. 10. 2025 11.07
Si ponosem na svoje minuse neumnih komentarjev al?
ODGOVORI
0 0
galeon
13. 10. 2025 10.49
-4
Hahaha. Dokler so židje tam, miru ne bo nikol. Sanje ovčerejcev.
ODGOVORI
2 6
CenterDesno
13. 10. 2025 10.56
+0
Le zakaj so na svetu vojne največkrat tam, kjer so prisotni muslimani in žideki ? Al je s temi verskimi opranoglavci nekaj narobe al nevem...zakaj musliman in žid vedno delata sranje na podlagi izmišljenih bitij ? Mi kristjani smo to delali 500let nazaj..križarske vojne pa take fore, a je to zato ker so oni 500let zaostali ? A jim bo nekdo vendarle povedal da smo leta kristusovega 2025....LOL
ODGOVORI
1 1
Rožice so zacvetele
13. 10. 2025 11.07
Res smo l. 2025, kaj ima to s kristusom.... aja po kristusu in pred njim?
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
13. 10. 2025 10.48
+4
Sedaj ko je hamas končno dojel da je naredil veliko napako pred dvema letoma in da je zanjo plačal visoko ceno .
ODGOVORI
5 1
Watcherman
13. 10. 2025 10.49
+2
Taako je.
ODGOVORI
3 1
Watcherman
13. 10. 2025 10.43
+3
Tisti,ki ne veste ali ne razumete Trump se zavzema za mir na svetu,če pa ne gre drugače je treba udariti z vojaško močjo,da se prej vse konča ampak vi primitivci tega ne razumete.Lp
ODGOVORI
4 1
aple2014
13. 10. 2025 10.42
+2
Zdaj pa lahko Hamas spet pošilja teroriste v Evropo
ODGOVORI
3 1
Watcherman
13. 10. 2025 10.48
+1
Razlog zakaj bi jih pošiljal v Evropo in se obadal s tem?????
ODGOVORI
2 1
Watcherman
13. 10. 2025 10.41
+1
Kako ste kaj kritiki in nasprotniki Trumpa ste v redu danes?
ODGOVORI
3 2
CenterDesno
13. 10. 2025 10.39
+4
To bo trajalo glih dokler ne nafilajo zalog eni in drugi, potem bo spet koncert...Ko imaš verske oprance blizu je vedno shajse... Kaj mene moti, EU bo zagotovila sredstva za obnovo gaze ??? Halo, pa kaj smo mi njim ??? Naj jim sredstva zagotovijo USA in Izraelci....
ODGOVORI
5 1
Wolfman
13. 10. 2025 10.42
+2
Že za pomoč Ukrajini mora EU krasti finance iz zamrznenega ruskega premoženja!
ODGOVORI
2 0
CenterDesno
13. 10. 2025 10.48
+1
Evropa bi se mogla nevtralizirat glede vsega, smo pus i smoke za preostali svet, niamamo surovin, nimamo vojske, nimamo nič. Mogli bi biti kot neka svetovna švica, delamo pa glih vse obratno..
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
13. 10. 2025 10.36
+2
Ne za dolgo
ODGOVORI
3 1
Igi31
13. 10. 2025 10.32
+2
kje ste zdej trump haterji
ODGOVORI
5 3
Watcherman
13. 10. 2025 10.46
-1
Trumpovi haterji primitivci so to,ko ne vedo kako to gre ali gre po mirni poti ali z vojaško močjo,da se za mir prej vse konča je tako.?
ODGOVORI
1 2
slovenc59
13. 10. 2025 10.31
-4
Zdej ko so jim vse podrl, se bodo pa hvalili kako so vojno končal ! To ni bila vojna, to je bil masakr nad ljudmi in domovi....
ODGOVORI
3 7
CenterDesno
13. 10. 2025 10.51
+2
Ne pozabi, da so tvoji mučeniki hamasovci vdrli v izrael izključno z namenom pobijanja civilistov. Izraelci pa so jih znukali nazaj v srednji vek in ker pač v gazi živijo en na drugem, so zraven zradirali še civile, niso pa civili bili tarča, ker so tvoji mučeniki namenoma tunele in večja skladišča kopali ravno pod šolami in bolnišnicami :) Tako, da edini krivec za vse mrtve tukaj je Hamas and Co.....
ODGOVORI
2 0
RdečiKarton
13. 10. 2025 10.51
-1
Grozljiv genocid omogočen in podprt s strani ZDA.
ODGOVORI
1 2
Wolfman
13. 10. 2025 10.27
-3
Za vse življenje smo si vas zapomnili Izraelci. Od sedaj naprej ste narod zase.
ODGOVORI
4 7
marker1
13. 10. 2025 10.29
+5
Samo branili so se.
ODGOVORI
7 2
Wolfman
13. 10. 2025 10.38
+1
Enako kot 6. oktobra 2023 in pred tem?
ODGOVORI
1 0
