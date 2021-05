Svet poziva k prekinitvi ognja, slovenska vlada pa je izobesila izraelsko zastavo

Svet strahoma opazuje dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer se napetosti med Izraelom in Palestino iz ure v uro stopnjujejo, iz domala vsega sveta se vrstijo pozivi k prekinitvi ognja, konec koncev je bilo to še v sredo stališče tudi slovenskega zunanjega ministrstva. "Pozivamo vse strani, naj preprečijo nadaljnje civilne žrtve," so zapisali.

Danes pa se je na pročelju vladne stavbe pojavila izobešena izraelska zastava. Da gre za "znak solidarnosti", so pojasnili na Twitterju in dodali: "Obsojamo teroristične napade in stojimo ob strani Izraelu."