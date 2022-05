Svet pred velikimi izzivi: Opičje koze potrdili v 15 državah

Zaradi atipičnega širjenja bolezni WHO poziva h krepitvi ozaveščanja, intenzivnemu prepoznavanju primerov bolezni in izolaciji obolelih ob ustrezni zdravstveni obravnavi.

Belgija je kot prva država na svetu uvedla obvezno 21-dnevno karanteno v primeru potrjene okužbe z opičjimi kozami. V državi so sicer doslej potrdili štiri primere te bolezni. Prvi primer so potrdili tudi v Avstriji. Avstrijske zdravstvene oblasti so sicer že v petek sporočile, da bodo po pozivu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v začetku tedna začele s sledenjem vseh stikov okuženih. O sumih prvih okužb z virusom opičjih koz sicer poročajo tudi s španskih Kanarskih otokov in iz Grčije.

Do zdaj so primere opičjih koz potrdili v 15 državah.

Primera opičjih koz v Sloveniji še niso zaznali

Medtem v Sloveniji po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še niso obravnavali ne suma na opičje koze ne primera opičjih koz.

Nacionalna koordinatorica cepljenja pri NIJZ Marta Grgič Vitek je povedala, da so simptomi opičjih koz zelo neznačilni. Običajni znaki, kot so povišana telesna temperatura, glavobol, izčrpanost in lahka mrzlica, se namreč pojavljajo tudi pri drugih boleznih. Po določenem času se pojavi tudi izpuščaj. Ta je najbolj značilen znak bolezni, ki jo povzročajo virusi koz. Pri opičjih kozah gre namreč za virus iz skupine t. i. poxvirusov, ki je podoben virusu črnih koz. Gre za bolezen, ki smo jo s cepljenjem že izkoreninili. Od takrat se virusi iz skupine poxvirusov pojavljajo predvsem pri živalih, lahko pa se prenesejo tudi na ljudi, je dejala Grgič Vitkova.

Pri pojavu opičjih koz je nenavadno, da so bili prej ti primeri vedno povezani s potovanji, torej s potniki, ki so potovali v endemične dežele in prišli v stik z živalmi. Pri konkretnem pojavu pa se ta prenaša lokalno s človeka na človeka, vira okužbe pa še niso identificirali. Prenos lahko poteka s kapljičnim prenosom, ampak le v primeru tesnega stika preko izločkov lezij, ki se pojavljajo na koži, je pojasnila Grgič Vitkova. V primeru takšnega prenosa mora biti stik tesen in tudi trajati mora nekaj časa, zato ni bojazni, da bi se bolezen hitro prenašala.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo na NIJZ, se bolezen trenutno pojavlja v skupini moških, ki imajo spolni stik z moškimi. Trenutno gre za posamezne primere, za katere iščejo vire okužb, a so pri identifikaciji skupkov za zdaj še neuspešni.