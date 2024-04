'Svet se mora odločno odzvati na sodelovanje med režimoma pri širjenju terorja'

Dokler so vse oči sveta pozorne na razmere na Bližnjem vzhodu, pa civilisti v Ukrajini še vedno bijejo bitko s svojo sosedo. Vse več jih umira, opozarjajo mnogi, analitiki pa so dodali, da jih bo še več umrlo, če ameriška vojaška pomoč ne pride v Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem pozval k enotnemu globalnemu odgovoru na teror Moskve in Teherana.