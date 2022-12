Svet se poklanja Benediktu XVI.: Z odstopom je dal močno sporočilo

Družbena omrežja so kmalu po novici o smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. preplavili odzivi. Že več mesecev je bilo znano, da je Benedikt fizično šibak in da komaj govori, novica o njegovi smrti pa je užalostila številne vernike in voditelje po vsem svetu.

V slovenskem prostoru so se na smrt prvi odzvali pri Slovenski škofovski konferenci. "Ob koncu življenja zaslužnega papeža Benedikta XVI. smo hvaležni za njegov zgled vere in predanosti pri opravljanju papeške službe ter njegovo delo," je zapisal predsednik konference Andrej Saje. Kot je dodal, so škofje posebej hvaležni, ker je pokojni papež Benedikt XVI. leta 2006 v Sloveniji ustanovil tri nove škofije, in sicer celjsko, novomeško in murskosoboško. "Prav tako je mariborsko škofijo povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter s tem v Sloveniji ustanovil dve cerkveni pokrajini," so pripisali. Slovenske katoličane so pozvali k molitvi zanj.

Nekdanjemu papežu se je poklonila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je v angleščini tvitnila, da je užaloščena ob novici o smrti zaslužnega papeža. "Naj počiva v miru," je še dodala. Po besedah nemškega kanclerja Olafa Scholza je svet s smrtjo zaslužnega papeža izgubil prodorno osebnost in spretnega teologa. "Kot nemški papež je bil Benedikt XVI. poseben cerkveni voditelj za mnoge po svetu in ne le v naši državi," je zapisal na Twitterju. Benediktu se je poklonil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na Twitterju zapisal, da je z mislimi z verniki v Franciji in po svetu, ki žalujejo zaradi odhoda Benedikta XVI. Pohvalil pa je njegova prizadevanja za bolj bratski svet. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je svoje sožalje izrazila na Twitterju. "S svojim odstopom je dal močno sporočilo. V prvi vrsti je sebe videl kot služabnika Boga in Cerkve," je zapisala. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je medtem pohvalil zavezanost Benedikta nenasilju in miru.

Britanski premier Rishi Sunak je sporočil, da je novico o smrti zaslužnega papeža sprejel z žalostjo. "Bil je velik teolog, čigar obisk v Veliki Britaniji leta 2010 je bil zgodovinski trenutek tako za katoličane kot nekatoličane po vsej naši državi," je zapisal na Twitterju. Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem Benedikta označila za velikana vere in razuma ter za moža ljubezni do Boga, ki je svoje življenje posvetil Cerkvi. "Bil je velik človek, ki ga zgodovina ne bo pozabila," je zapisala v sporočilu za javnost in dodala, da je papežu Frančišku že dejala, da vlada deli njegovo žalost in žalost celotne cerkvene skupnosti.

Ruski predsednik Vladimir Putin je Benedikta označil za ugledno versko in državno osebnost ter pomembnega zagovornika tradicionalnih krščanskih vrednot, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tudi patriarh ruske pravoslavne cerkve Kiril je nekdanjega papeža opisal kot zagovornika tradicionalnih vrednot. "Nesporna avtoriteta Benedikta kot vodilnega teologa mu je omogočila tudi, da je pomembno prispeval k razvoju medkrščanskega sodelovanja," je še dodal.