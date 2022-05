Putin: Posebna vojaška operacija je bila potrebna in pravočasna

Rusija se je v zadnjih dneh pospešeno pripravljala na tradicionalno vojaško parado na Rdečem trgu v Moskvi in v drugih ruskih mestih, s katero bo obeležila zmago nad nacistično Nemčijo leta 1945. Parada se je v Moskvi začela ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času).

Iz Kremlja so sporočili, da bodo slovesnosti potekale v 28 ruskih mestih, pri tem pa bo sodelovalo 65.000 ljudi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je uvodoma čestital ruskim silam za zmago v drugi svetovni vojni, takoj za tem pa je omenil Ukrajino. "Zdaj je enako. Borite se za naše ljudi v Donbasu, za varnost naše domovine. Dan zmage je vsakemu od nas pri srcu. Ponosni smo na generacijo zmagovalcev."

Ranjenim vojakom je zaželel čimprejšnje okrevanje in dodal, da je podpisal izvršilni ukaz, s katerim bo zagotovil "podporo otrokom padlih tovarišev".

Putin je dejal, da se je konec preteklega leta Zahod odkrito pripravljal na napad na Donbas in Krim, v Kijevu pa so se slišali pozivi k uporabi jedrskega orožja, kar je ustvarilo "nesprejemljivo grožnjo".

ZDA in "njihove privržence" je obtožil ogrožanja Rusije. "V Kijevu so govorili, da bi lahko dobili jedrsko orožje, Nato pa je začel raziskovati dežele blizu nas in to je postala očitna grožnja naši državi in našim mejam. Očitno je bilo, da se je treba boriti."

Putinov govor je sicer minil predvsem v znamenju upravičevanja invazije na Ukrajino. Zahodni mediji so v zadnjih poročali o več različnih scenarijih. Med drugim so napovedovali, da bi lahko Putin Ukrajini uradno napovedal vojno in razglasil mobilizacijo. Te navedbe so v Kremlju pred dnevi kategorično zanikali.