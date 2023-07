Svet v primežu vročinskega vala, najhujše šele prihaja

Po vsem svetu, od ZDA, kjer se več deset milijonov ljudi spopada z nevarno visokimi temperaturami, do Evrope in Japonske, je napovedana rekordna vročina. Italija se sooča z zgodovinsko visokimi temperaturami, ministrstvo za zdravje pa je izdalo rdeči alarm za 16 mest, vključno z Rimom, Bologno in Firencami.

Svet se sooča z vročinskim valom, ki, kot kaže, ne bo popuščal. Meteorološki center je Italijane opozoril, naj se pripravijo na "najintenzivnejši vročinski val v tem poletju in tudi enega najintenzivnejših vseh časov". V ponedeljek bo termometer v Rimu najverjetneje dosegel 40 stopinj Celzija, v torek pa celo 43 stopinj Celzija, kar bo preseglo rekord 40,5 stopinje Celzija iz avgusta 2007. Evropska vesoljska agencija je opozorila, da bi se lahko na otokih Sicilija in Sardinija temperature dvignile do 48 stopinj Celzija, kar bi lahko bile "najvišje temperature, kar so jih kadar koli zabeležili v Evropi".

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Temperature bodo najvišje med 19. in 23. julijem – ne le v Italiji, temveč tudi v Grčiji, Turčiji in na Balkanu. V teh dneh bo morda padlo več lokalnih vročinskih rekordov na teh območjih," je za BBC povedal italijanski meteorolog in strokovnjak za podnebje Giulio Betti. V Rimu je 59-letna turistična vodnica Felicity Hinton za BBC povedala, da je bilo zaradi visokih temperatur in prenatrpanosti gibanje po mestu "nočna mora". "V Rimu je vedno vroče, vendar je bilo tokrat vroče veliko dlje kot običajno," je dejala. Italijanska vlada je vsem na območjih rdečega alarma svetovala, naj se izogibajo zadrževanju na prostem sredi dneva ter naj še posebej poskrbijo za starejše in ranljive. Tudi v Franciji, Nemčiji, Grčiji, Španiji in na Poljskem se pečejo v visokih temperaturah V Nemčiji so v soboto najvišje temperature izmerili v bavarskem kraju Möhrendorf-Kleinseebach, kar 38,8 stopinje. Poleg tega so v Berlinu namerili 35, v Münchnu pa 34 stopinj Celzija. Mesec junij je bil drugi najtoplejši od začetka merjenja v Franciji, kjer so v več departmajih razglasili oranžni alarm zaradi vročinskega vala. Tudi Grčijo pesti vročinski val, zaradi katerega so oblasti že tretji dan zapored v najbolj vročih urah v nedeljo zaprle atensko Akropolo, ko so temperature v državi presegle 41 stopinj Celzija. Temperature so v soboto na 87 merilnih postajah presegle 40 stopinj, je poročala grška tiskovna agencija ANA. Ekipe Rdečega križa, razporejene ob vznožju Akropole, da bi pomagale turistom, so v zadnjih dneh "več desetkrat" posredovale, da bi rešile obiskovalce, ki so se počutili slabo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V Španiji pa pričakujejo nov vročinski val med ponedeljkom in sredo. "Novi val bo kratek, a intenziven: presegli bi morali 42 stopinj," je na Twitterju zapisala meteorološka agencija Aemet. Vročine so tudi v Afriki, Aziji in ZDA Prizadeta je tudi severna Afrika. V Maroku je do torka napovedan nov vročinski val s temperaturami, ki se bodo v več provincah gibale med 37 in 47 stopinj, poroča Generalni direktorat za meteorologijo (DGM).

V Aziji bodo v več provincah na južnem in jugovzhodnem Kitajskem teden zaznamovale visoke temperature, ki bodo po podatkih Centralnega meteorološkega observatorija dosegle 35 do 40 stopinj. Ponekod na severozahodu, predvsem v nekaterih mestih bi lahko temperatura presegla 40 stopinj. Na Japonskem so oblasti prebivalce pozvale k previdnosti, saj naj bi v nedeljo in ponedeljek na vzhodu države temperature dosegle 39 stopinj. Na drugem koncu sveta se južne ZDA pečejo v vročini: desetine milijonov Američanov, od Kalifornije do Teksasa, prenaša nevarno visoke temperature, ki naj bi kmalu dosegle vrhunec. V Phoenixu, metropoli Arizone na jugozahodu ZDA, so v soboto namerili skoraj 44 stopinj, meteorologi pa pričakujejo, da bo živo srebro doseglo 46 stopinj.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right