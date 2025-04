30 podob sveta, združenega v žalovanju: 'Hvala, Lolo Kiko'

Portret papeža Frančiška pred cerkvijo v Manili z napisom "Hvala, Lolo Kiko", kar pomeni "Hvala, dedek Frančišek". "Resnično sem bil vesel, da so me čutili blizu kot dedka," je o apostolskem potovanju na Filipine, kjer so ga ljudje pozdravljali s takšnimi vzkliki, v preteklosti povedal Frančišek.

