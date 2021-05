'Želijo nas ponižati, razčlovečiti, moralno in fizično uničiti, da bi se nehali upirati'

"Avgusta lani smo imeli volitve, ki jo jih zaznamovale volilne prevare. Čeprav se je goljufalo tudi na vseh prejšnjih volitvah, so se tokratne od preteklih razlikovale v tem, da so ljudje dali jasno vedeti, da imajo dovolj. Šli so na ulice in pokazali, da so proti volilnim prevaram in peklu, v katerega je Lukašenkov režim spremenil državo," pripoveduje o "Lukašenkovi Belorusiji".

S Svetlano Tihanovsko smo se srečali zgodaj zjutraj. V Ljubljano je pripotovala v okviru iskanja podpore demokratičnim spremembam v Belorusiji. "V Sloveniji sem prvič," pravi. Ob natrpanem urniku prav veliko lepot naše države ni videla, upa pa, da bo za seboj pustila močno sporočilo. Tudi od mednarodne podpore so namreč, kot poudarja, odvisna življenja ljudi, prihodnost države in celotne regije.

To so bile prelomne volitve, na katerih se je poskusila kot Lukašenkova protikandidatka, potem ko se je v politični ring podala, ko je njen soprog, znan aktivist, končal v zaporu. Lukašenko je lahko le presenečeno gledal, kako narašča podpora protikandidatke, sicer učiteljice in gospodinje. Na koncu je razglasil prepričljivo zmago, a Tihanovska in njeni podporniki trdijo, da je bilo vse skupaj zgolj prevara, obupan poskus Lukašenka, ki ga mnogi imenujejo "poslednji evropski diktator", da se obdrži na oblasti.

Njegovi nasprotniki so se takoj po volitvah odpravili na ulice, oblasti so udarile nazaj. "Na ulicah mest smo pripravili velike mirne demonstracije, a režim se je temu uprl z nasiljem in orožjem ter jih do neke mere uspel zadušiti. Od avgusta so nato oblasti pridržale več kot 35.000 ljudi. Ves svet je videl posnetke grozot, ki pa se še vedno nadaljujejo,"pravi Tihanovska.

Vendar to ne pomeni, da so se ljudje vdali, poudari v istem stavku: "Ljudje se borijo še naprej, tudi z malenkostmi, a upor kažejo na različne načine. Veliko se dogaja na spletu, ljudje tudi še naprej odhajajo na manjše proteste. Z vsem tem oblasti še naprej kažemo, da se nismo umaknili in da ji še vedno nasprotujemo, in da se ne bomo vdali, kljub nasilju, ki ga izvajajo nad nami."

Da se ne bo vdal, je odločen tudi Lukašenko, ki oblast izkorišča za utrjevanje oblasti, menda tudi zato, ker bi manj predsedniške oblasti škodovalo državi. "Vsak mesec "preventivno" zaprejo okoli 1000 ljudi. Ljudje, ki so vajeni življenja v demokratičnih državah, si tega nikakor ne morejo predstavljati,"pravi sogovornica, katere misli so večino časa osredotočene prav na ljudi, ki so v prvi bojni liniji z Lukašenkovim režimom.

"Kot si ne morejo predstavljati, kako grozljiva je situacija v beloruskih zaporih. V teh zaporih ni odej, vzglavnikov, toaletnega papirja, hrana je omejena, ni sprehodov po svežem zraku, tuširanja, vlada pa nasilje. Cilj vsega tega je, da nas ponižajo, razčlovečijo, moralno in fizično uničijo, da bi se nehali upirati. Očitno ne razumejo, da z nasiljem ne morejo pogasiti ognja svobode, ki se je prižgal v ljudeh. Zato je to trenutek, ko lahko resnično spremenimo našo državo na bolje. Ljudje v Belorusiji se borijo, počnejo vse, kar morejo, a to ne bo dovolj. Potrebujemo pomoč drugih demokratičnih držav."

Tihanovska je kmalu po volitvah z otrokoma zapustila Belorusijo: "To je bila zame zelo težka odločitev. Zelo težka. Sem pa razumela, da me bodo, če ostanem v državi, zaprli, kot so zaprli mojega moža in druge upornike. To pa bi pomenilo, da ne morem več storiti ničesar. Zdaj, ko je pozornost EU usmerjena na nasilje v naši državi, je še toliko bolj pomembno, da na to opozarjamo in to je trenutno moja naloga."

Vseeno jo vprašanje, ali je ravnala prav, še vedno zaposluje: "Mislim pa, da mi ljudje te odločitve niso zamerili, da me še vedno podpirajo, da razumejo mojo vlogo v boju, kjer vsak počne, kar more. Jaz zdaj svojo državo predstavljam na mednarodnem parketu in ljudje, ki so ostali v Belorusiji boj nadaljujejo tam. Ključna pa je vloga prav vsakega od nas."