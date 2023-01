Svetlobno onesnaževanje: Vedno manj zvezd lahko vidimo s prostim očesom

"Ob pogledu na slike in videoposnetke Mednarodne vesoljske postaje, ki prikazujejo Zemljo ponoči, ljudi običajno preseneti in navduši lepota mestnih luči, vidna iz vesolja. Ne zavedajo pa se, da gre za podnebna onesnaženja," sta dejala raziskovalca svetlobnega onesnaževanja Fabio Falchi in Salvador Bará , poroča BBC.

"Naš pogled na zvezde izginja," je dejal dr. Christopher Kyba , znanstvenik z nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti v Potsdamu. Vsako leto se nebo drastično osvetljuje, po besedah znanstvenikov to pomeni, da bi otrok, ki se je rodil na območju, kjer je bilo vidnih 250 zvezd, 18 let kasneje na istem mestu verjetno videl manj kot 100 zvezd.

Dr. Kyba je dejal, da je upal, da bo v zadnjih letih opazil nekaj znakov izboljšanja na področju svetlobnega onesnaževanja, saj so v številnih mestnih središčih nedavno spremenili razsvetljavo, da bi bila energetsko učinkovitejša. Zlasti v razvitih državah zamenjujejo starejše ulične svetilke s sodobnimi LED, ki so usmerjene navzdol. "Upali smo, da se bodo razmere izboljšale, če bo svetloba bolje usmerjena," je pojasnil.

Po podatkih študije Evropske vesoljske agencije iz leta 2022 k temu prispevajo tudi razmeroma nizki stroški razsvetljave LED. Agencija je to opisala kot "svetlobni paradoks". "Medtem ko je revolucija razsvetljave LED obljubljala zmanjšanje porabe energije in izboljšanje človekovega vida ponoči, se je na splošno svetlobno onesnaževanje povečalo. Paradoksalno, cenejša in boljša kot je razsvetljava, večja je odvisnost družbe od svetlobe."

Svetlobno onesnaževanje pa ne le, da zmanjšuje naš pogled na zvezde. Dokazano je tudi, da vpliva na zdravje ljudi in moti vzorce spanja. Vpliva še na vedenje nekaterih nočnih živali, v eni od nedavnih študij pa je bilo celo povezano z upadanjem števila lokalnih žuželk.

"Ni treba, da je tako," je vztrajal Dr. Kyba. "Veliko je prostora za izboljšave – če boste osvetljevali previdneje, bi morali zmanjšati svetlikanje neba."

"In ne pozabite, da je svetlobno onesnaževanje potratna energija. To svetlobno energijo kar naprej odvajamo v ozračje in morda to ni tisto, kar bi morali početi," je zaključil dr. Kyba.