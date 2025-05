Svetlolasa princesa po hudi nesreči z motorjem : 'Čudež je, da sem živa'

"Neverjetno srečo imam, da sem živa," se zaveda mlada svetlolaska. "Med vožnjo z motorjem sem se z glavo zaletela v zid in pristala na intenzivni negi, kjer so me oživljali," pojasnjuje princesa Maria Carolina de Bourbon iz znane italijanske plemiške družine, ki zdaj živi v Monaku. "Čudež je, da sem preživela," je zapisala ob objavi fotografij iz bolnišnične sobe.