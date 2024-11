Sveto pismo prihaja na šolski urnik v Teksasu, številni ogorčeni

V ameriški zvezni državi Teksas bo na urniku po novem lahko tudi poučevanje o Svetem pismu. To je po mesecih burnih razprav odločil odbor za izobraževanje in čeprav novost ne bo obvezna, so mnogi starši in učitelji ogorčeni, saj pravijo, da gre za kršitev ustave in neprimerno vsiljevanje krščanskih vrednot in vere. Zagovorniki novega učnega načrta pa odgovarjajo, da je Sveto pismo eno najpomembnejših besedil v ameriški zgodovini ter da se bodo razumevanje in bralne sposobnosti učencev izboljšale. Teksas tako uresničuje dolgoletna prizadevanja republikancev, ki v šolah želijo več verskih vsebin, podobne težnje imajo še nekatere konzervativne zvezne države.