Svetovalni odbor FDA priporočil polovični poživitveni odmerek cepiva Moderne

Prva dva odmerka cepiva Moderne, ki se je po dosedanjih raziskavah izkazalo za najbolj učinkovito pri zaščiti pred covidom-19, sta 100-miligramska, tretji odmerek pa bo 50-miligramski.

Odločitev odbora mora potrditi še FDA, potem pa mora enak postopek opraviti še center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Svetovalni odbor CDC se bo sestal prihodnji četrtek.

Tretji polovični odmerek cepiva bodo poleg starejših od 65 let lahko dobili še ljudje, stari od 18 do 64 let, ki imajo večje tveganje za hujši potek bolezni covid-19, in tisti, ki so pri delu izpostavljeni nevarnosti obolenja.