Svetovna banka odobrila 10,7 milijarde evrov pomoči za boj proti koronavirusu

Spomladanska srečanja bodo glede na izjavo izvršne direktorice IMF Kristaline Georgieve in predsednika Svetovne banke Davida Malpassa potekala v "virtualni" obliki, torej na daleč, brez fizične prisotnosti finančnih voditeljev v prestolnici ZDA. Na podobnih spomladanskih srečanjih se v Washingtonu zbere približno 10.000 politikov, finančnikov in novinarjev iz 189 držav članic obeh organizacij.

Paket pomoči Svetovne banke je po besedah Davida Malpassa namenjen hitri in učinkoviti akciji, ki bo ustrezala potrebam posameznih držav, pri čemer je treba priznati posebno breme, ki ga nosijo manj razvite države. Denar bo šel za zdravstveno opremo in storitve.

Predsednik ZDA Donald Trump si je v torek ogledal nacionalne laboratorije, kjer si prizadevajo za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu. Strokovnjaki so ponovno opozorili, da bo to trajalo najmanj do konca leta.

Z novim koronavirusom se je po svetu okužilo 91.000 ljudi, med njimi 80.000 na Kitajskem. Umrlo jih je več kot 3000. Okužbe so odkrili v 77 državah, nazadnje v Argentini. V ZDA se je število okužb povzpelo na 108. Umrlo je devet ljudi. Večina okužb in smrti je koncentrirana na območje okrog mesta Seattle, največ v domu za ostarele v kraju Kirkland.

"Odločitev za spremembo formata spomladanskih srečanj je bila sprejeta iz previdnosti in skrbi za zdravje udeležencev," sta sporočila Georgieva in Malpass.

V državi New York so doslej potrdili dve okužbi, pri čemer manjše število okužb ni posledica pomanjkanja virusa, ampak pomanjkanja učinkovitih testiranj. Pri nekemu moškemu, starejšemu od 50 let, so okužbo z virusom odkrili v bolnišnici, kamor je prišel s hudo pljučnico.

Ameriški zvezni kongres razpravlja o predlogu izredne porabe 8,5 milijarde dolarjev za izboljšanje testiranj in hitrejše rezultate, vendar se demokrati in republikanci prepirajo o ceni bodočih cepiv. Demokrati želijo nadzor nad cenami, republikanci bi, da ceno oblikuje trg.

Ameriška centralna banka Federal Reserve je v torek nepričakovano znižala ključno obrestno mero za 0,50 odstotka na od 1,00 do 1,25 odstotka, kar je uvodoma pomirilo finančne trge in borzni indeksi Wall Streeta so narasli za dva odstotka, nato pa se je preplah vrnil in so do konca dne padli za tri odstotke, kar pomeni, da je Federal Reserve dragoceno strelivo, ki ga še ima na voljo za spodbujanje rasti, izstrelil v prazno.

Ameriško združenje potovalnih agencij opozarja, da se lahko v naslednjih treh mesecih obisk tujcev v ZDA zmanjša za šest odstotkov, odpovedujejo se razne konference, cene sredstev za razkuževanje rok so ponorele, potovanja pa so začela omejevati tudi nekatera podjetja.

Pri proizvajalcu avtomobilov Ford so se odločili, da so do 27. marca prepovedana vsa poslovna potovanja razen najnujnejših, pri Fiat Chryslerju so se odločili podobno. Twitter je v nedeljo zaposlenim priporočil, naj delajo od doma in naj se izogibajo potovanj.