Po globalnem izpadu se svetovna podjetja 'pobirajo na noge'

Podjetja počasi okrevajo po obsežnem izpadu informacijske tehnologije, ki je za več ur prizadel računalniške sisteme. Med najbolj prizadetimi so bile banke, bolnišnice in letalske družbe, veliko letov je namreč bilo odpovedanih. Kaj to pomeni za podjetja v prihodnosti?

Potem ko je podjetje za kibernetsko varnost Crowdstrike izdalo napačno posodobitev programske opreme, ki je vplivala na operacijski sistem Microsoft Windows, so podjetja širom sveta utrpela izpad. "Največji izpad v zgodovini" je prizadel letališča, zdravstvene storitve in podjetja, po besedah strokovnjakov pa bo do popolnoma normalnega delovanja potrebno še nekaj časa.

Modri zaslon na letališčih FOTO: AP icon-expand

Odpovedani so bili številni leti, naročeni zdravniški pregledi, bančni sistemi so se sesuli, mnogi televizijski kanali pa so se izklopili. Mnoga podjetja in tudi posamezniki so se v petek soočili z "modrim zaslonom smrti," saj se njihovi računalniki nikakor niso mogli zagnati. Elon Musk, lastnik družbe Tesla, je dejal, da je izpad povzročil "zaporo avtomobilske dobavne verige," banke v Keniji in Ukrajini so poročale o težavah z digitalnimi storitvami, supermarketi v Avstraliji pa so imeli težave s plačili.

Preden sta ponovno začela oddajati, sta bila v Združenem kraljestvu začasno izključena tudi kanala Sky News in CBBC, prizadeta pa je bila tudi avstralska televizija ABC.

Na številnih letališčih je prišlo do zamud ali odpovedi letov FOTO: AP icon-expand

V petek zvečer so se težave v številnih delih sveta umirile, letališča pa so sporočila, da so začela normalno obratovati, čeprav so bile še vedno prisotne manjše težave s prijavami na lete in plačevanjem. Izvršni direktor podjetja Crowdstrike George Kurt je na portalu X sporočil, da je bila napaka odkrita "v eni posodobitvi vsebine." "Globoko se opravičujemo za posledice, ki smo jih povzročili strankam, potnikom, vsem, ki jih je to prizadelo, vključno z našim podjetjem," je dejal za mrežo NBC. "Številne stranke ponovno zaganjajo sistem, ki se bo kmalu vzpostavil in začel delovati. Za nekatere sisteme, ki si preprosto samodejno ne bodo opomogli, pa lahko vzpostavitev traja nekaj časa."