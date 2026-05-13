Tujina

Svetovne zaloge nafte kopnijo rekordno hitro

Pariz, 13. 05. 2026 17.19 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
STA N.L.
Naftne zaloge na Nizozemskem

Države zaradi motenj v oskrbi, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, rekordno hitro izkoriščajo zaloge nafte in strateške rezerve, opozarja Mednarodna agencija za energijo (IEA). Svetovne zaloge so se aprila zmanjšale za dodatnih 117 milijonov sodov, potem ko so se marca za 129 milijonov sodov.

"Hitro krčenje rezerv in nadaljnje motnje v oskrbi lahko pomenijo prihodnje skoke cen," je agencija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorila v svojem mesečnem poročilu.

Po opozorilih IEA se je tempo sproščanja nujnih zalog nafte aprila pospešil. "Ker svetovne zaloge nafte padajo na rekordno nizko raven, se zdi pred vrhuncem poletnega povpraševanja nadaljnja nestanovitnost cen zelo verjeten scenarij," je izpostavila agencija.

Naraščajoče cene nafte pa trenutno vplivajo tudi na njeno povpraševanje, saj končni uporabniki, kot je denimo petrokemična industrija, zmanjšujejo porabo naftnih derivatov.

IEA pričakuje, da se bo svetovno povpraševanje v drugem četrtletju zmanjšalo za 2,4 milijona sodov na dan, kar je manj od napovedi 3,5 milijona soda na dan pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.

Naftni tanker v Hormuški ožini, ki še vedno ni odprta.
FOTO: Profimedia

Iran od začetka vojne 28. februarja, ki sta jo sprožila ZDA in Izrael, nadzira za izvoz nafte in plina strateško pomembno Hormuško ožino. Posledično so cene nafte v zadnjih tednih strmo naraščale in države prisilile v iskanje alternativnih dobav.

IEA je marca sporočila, da bo svetovnim trgom zagotovila 400 milijonov sodov iz nujnih zalog članic IEA, od katerih je bilo že izčrpanih približno 164 milijonov sodov.

nafta IEA energetska kriza cene nafte Hormuška ožina zaloge

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Chrome
13. 05. 2026 18.45
Jah bo pa evropa malo več ponudila za nafto, ne pa da vso skoraj pokupi vzhod. Res smo reveži 😃.
Tomy1
13. 05. 2026 18.43
Dajmo nabijat, da zvišamo cene … V Rusiji cena 0.7€/lit če ne še manj!
Bolfenk2
13. 05. 2026 18.38
EU se mora ponovno spoprijateljiti z Rusi. To je edina pot do energije. Ampak za to EU potrebuje nove politike. Naš Stevo je zanesljivo politik prihodnosti.
ap100
13. 05. 2026 18.37
mnogo prepočasi
BMReloaded
13. 05. 2026 18.35
A zdej ko je primenjkuje jo porabljajo rekordno hitro....hmmmm....pa to
proofreader
13. 05. 2026 18.31
In zmedeni Golob je šel znižat ceno goriva ob avtocestah, da naše zaloge poceni kurijo tujci.
Maribor?an 1
13. 05. 2026 18.23
Ja bo treba končati sovraštvo proti Rusiji in se spomnite malo 2014 kaj je Ukrajina naredila da je 8 let pozneje rekel Rus zdaj pa dovolj. In milijarde gredo v Ukrajino v vrečo brez dna jaooooo
Ga. Nutrija
13. 05. 2026 18.22
Čez en tedn nam jo bojo tranzitni turisti scuzal
Holy50
13. 05. 2026 18.19
Zahvala in čestitka gre oranžnemu. Še posebno pa EU voditeljem. Kdo nam je kriv če smo nesposobni dobavljati.
boslo
13. 05. 2026 18.23
Ti nimaš pomanjkanja, a ne? Si nabavil rezervo par tisoč litrov
300 let do specialista
13. 05. 2026 18.14
A to je posredna reklama za el.kanturine? NIKOLI je ne bom kupil, raje s ponyjem kot s tempirano el.kanturino.
4krogci
13. 05. 2026 18.10
Sej je ze vse pripravljeno za nlokado sveta z novim virusom!! Pa nebo taka potreba po derivatih!
Infiltrator
13. 05. 2026 18.07
Na vsak načina nam želiko uturit elektro avto ....😂
Hihitalec
13. 05. 2026 17.58
Bla bla. Gremo prisilno kupit el. avto.
St. Gallen
13. 05. 2026 18.00
Se nimas? Ojej
Hihitalec
13. 05. 2026 18.02
Jok, ti maš.
matko74
13. 05. 2026 18.03
Nikoli
