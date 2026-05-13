Svetovne zaloge nafte kopnijo rekordno hitro

"Hitro krčenje rezerv in nadaljnje motnje v oskrbi lahko pomenijo prihodnje skoke cen," je agencija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorila v svojem mesečnem poročilu.

Po opozorilih IEA se je tempo sproščanja nujnih zalog nafte aprila pospešil. "Ker svetovne zaloge nafte padajo na rekordno nizko raven, se zdi pred vrhuncem poletnega povpraševanja nadaljnja nestanovitnost cen zelo verjeten scenarij," je izpostavila agencija.

Naraščajoče cene nafte pa trenutno vplivajo tudi na njeno povpraševanje, saj končni uporabniki, kot je denimo petrokemična industrija, zmanjšujejo porabo naftnih derivatov.

IEA pričakuje, da se bo svetovno povpraševanje v drugem četrtletju zmanjšalo za 2,4 milijona sodov na dan, kar je manj od napovedi 3,5 milijona soda na dan pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.