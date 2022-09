ZN: Rasizem zastruplja srca in spodkopava mir

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v poslanici ob 21. septembru, svetovnem dnevu miru, poudaril, da je le mir plemenita in nujna pot, ki vodi do boljšega in bolj pravičnega sveta za vse ljudi.

Kot so še sporočili iz Združenih narodov, nas letošnja tema mednarodnega dne miru opominja na številne načine, kako rasizem zastruplja srca in misli ljudi ter spodkopava mir, za katerega si vsi prizadevamo.

"Rasizem ljudi oropa njihovih pravic in dostojanstva. Krepi neenakost in nezaupanje. Ljudi medsebojno oddaljuje v času, ko bi se morali združiti kot ena človeška družina, da popravimo naš razbiti svet," je zapisal Guterres.

Ob tem je poudaril, da bi morali namesto medsebojnega bojevanja združiti moči za poraz resničnih sovražnikov in pri tem navedel rasizem, revščino, neenakost, konflikte, podnebne krize in pandemijo covida-19.

Po Guterresovem prepričanju "moramo podreti strukture, ki podpirajo rasizem, in po vsem svetu okrepiti gibanja za človekove pravice".

Ob današnjem dnevu, ko je čas za 24-urno spoštovanje nenasilja in prekinitve ognja, zato pri ZN pozivajo vse ljudi, da storijo več, kot le odložijo orožje. "Pozivamo ljudi, da utrdijo vezi solidarnosti, ki jih delimo kot človeška bitja, ter se lotijo gradnje boljšega in bolj miroljubnega sveta."