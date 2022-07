Svetovni dan prebivalstva: Na svetu kmalu osem milijard ljudi

V zadnjih nekaj desetletjih se je svetovno prebivalstvo vsakih dvanajst let povečalo za eno milijardo. Svetovna populacija je tako leta 1987 znašala pet milijard, leta 1999 šest milijard in leta 2011 sedem milijard. Svetovno prebivalstvo se po ocenah vsako leto poveča za 82 milijonov oseb, je ob svetovnem dnevu prebivalstva objavil slovenski statistični urad.

Leta 1804 je na Zemlji prvič živela milijarda oseb, 123 let pozneje, leta 1927, pa se je populacija podvojila na dve milijardi. Rast prebivalstva se je nato bistveno pospešila, saj je bila leta 1960 po zgolj 33 letih dosežena tretja milijarda. Petnajst let pozneje, leta 1975, so na planetu živele štiri milijarde ljudi.

Polovica prebivalcev EU starih 44 ali več let

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so demografske značilnosti, ki bodo zaznamovale prihodnost EU in tudi Slovenije, predvsem v povprečju manj rojstev, višja povprečna starost mater ob rojstvu otroka in daljšanje življenjske dobe. Zadnji razpoložljivi podatki Eurostata (za leto 2020) navajajo, da je bilo povprečno število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev v EU 9,1 in v Sloveniji 8,9.

Celotna stopnja rodnosti na žensko v rodni dobi je v EU znašala 1,5 in v Sloveniji 1,6. V istem obdobju je bila povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka v EU 29,5 leta in v Sloveniji 29 let. Februarja objavljeni podatki Eurostata izkazujejo, da se je mediana starosti prebivalcev EU zvišala.

Na začetku leta 2021 je bila polovica prebivalcev Unije starih pod 44,1 leta. Primerljive vrednosti je mediana starosti prebivalcev Slovenije, ta je v istem obdobju znašala 44,4 leta. Med letoma 2011 in 2021 je mediana tako v Sloveniji kot v EU rasla s podobnim tempom, in sicer v povprečju za 0,3 leta.

Združeni narodi opozorili na skupno odgovornost vseh prebivalcev sveta

Združeni narodi so se ob svetovnemu dnevu prebivalstva zavzeli za dostojno in izpolnjeno življenje za vse prebivalce sveta. Hkrati so opozorili na skupno odgovornost vseh prebivalcev sveta, da delujejo v skladu s skupnimi vrednotami in prispevajo k skupni prihodnosti.

11. julij so Združeni narodi za svetovni dan prebivalstva razglasili leta 1989, dve leti po tistem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard.