Svetovni državniki obsojajo dogajanje v Washingtonu

Dogajanje v Washingtonu, kjer so danes privrženci predsednika Donalda Trumpa nasilno vdrli v kongres, ki je potrjeval zmago demokrata Joeja Bidna, je deležno obsodb in zgražanja po svetu. Številni državniki so dogajanje označili za napad na demokracijo.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenbergje tvitnil, da iz Washingtona prihajajo šokantni prizori, ter pozval k spoštovanju izida volitev, na katerih je zmagal Joe Biden. "Rezultat demokratičnih volitev je treba spoštovati," je tvitnil Stoltenberg. Visoki zunanji predstavnik EUJosep Borrell je zapisal, da je to napad na ameriško demokracijo, institucije in pravno državo v ZDA. "To ni Amerika," je tvitnil. Nemški zunanji minister Heiko Maas je Trumpove privržence pozval, naj prenehajo teptati demokracijo. "Trump in njegovi privrženci morajo končno sprejeti odločitev Američanov in izid volitev ter prenehati teptati demokracijo," je tvitnil. PREBERI ŠE Trumpovi podporniki vdrli v Kapitol, v poslopju kongresa ustreljena ženska "Sovražniki demokracije bodo veseli, ko bodo videli te neverjetne prizore. Žaljive besede se sprevržejo v nasilje," je dodal Maas. Britanski premier Boris Johnson je zapisal, da se v kongresu dogajajo sramotni prizori. ZDA so simbol demokracije v svetu in ključno je, da pride do mirnega prenosa oblasti, je tvitnil. icon-expand Svetovni voditelji so zgroženi nad dogajanjem v ZDA. FOTO: AP Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je tvitnil, da ga je globoko prizadel napad na demokracijo, ki se dogaja v Washingtonu. Kancler Sebastian Kurz je dejal, da je to nesprejemljiv napad na demokracijo. Zaskrbljenost je izrazil španski premier Pedro Sanchez, ki pa je obenem na tviterju zapisal, da zaupa v ameriško demokracijo in novega predsednika Bidna. Da nasilje ni združljivo z demokratičnimi svoboščinami, je tvitnil italijanski premier Giuseppe Conte ter izrazil zaupanje v trdnost demokratičnih institucij ZDA. Nizozemski premier Mark Rutte je Trumpa na Twitterju pozval, naj takoj prizna zmago Bidna na volitvah. Slovenski premier Janez Janša, ki je za zmago na volitvah čestital Trumpu, se na dogajanje v ZDA še ni odzval. Se je pa odzval obrambni minister Matej Tonin. "Slike, ki prihajajo iz ZDA, so globoko zaskrbljujoče. Takšni dogodki ogrožajo temeljne vrednote v celotnem demokratičnem svetu. Vsaka država, ki temelji na pravni državi, mora to načelo spoštovati. Verjamem, da bo novoizvoljeni predsednik Joe Biden povrnil vero v demokratični proces.," je zapisal. icon-expand