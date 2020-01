Thunbergova opozorila na neizpolnjene obljube, Trump napovedal sajenje dreves

V švicarskem smučarskem središču Davosu se je danes začel 50. Svetovni gospodarski forum (WEF), ki se ga udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec. Na eni najvplivnejših konferenc na svetu so se zbrali številni svetovni gospodarski in politični voditelji, letos pa bo ena osrednjih tem podnebne spremembe.

Forum, ki poteka pod naslovom Deležniki za celosten in trajnosten svet, se je uradno začel ob 11.30 z govorom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Svoj govor je začel, pričakovano, s hvalospevu ameriškemu gospodarstvu. Naša država uspeva, cveti kot še nikoli doslej, nadaljujemo s trgovinskimi sporazumi, smo vzor vsem v 21. stoletju, se je pohvalil Trump.

Poudaril je tudi, da je po prevzemu oblasti ustvaril 7 milijonov novih delovnih mest in močno zmanjšal brezposelnost v državi. Trump je pohvalil tudi britanskega premierja Borisa Johnsona in ga označil za "čudovitega novega predsednika vlade, ki so želi sklepati posle z ZDA".