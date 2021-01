Svetovni mediji o 'oblegani demokraciji' in 'udaru norosti' in 'spodbujanju kaosa'

V Veliki Britaniji je The Times poročanje iz ZDA naslovil "Trumpovi podporniki napadli srce ameriške demokracije", The Daily Telegraph pa piše o "oblegani demokraciji" ter"prizorih nasilja in kaosa brez primere". Za Guardian dogajanje predstavlja "najbolj dramatičen izziv ameriškemu demokratičnemu sistemu po državljanski vojni".

Poročanje glavnih evropskih časnikov sta zaznamovali tudi besedi"sramota"in"kaos". Nemški Die Welt je objavil uvodnik z naslovom"Dan sramote za ameriško demokracijo". "ZDA so doživele svoj prvi poskus nasilnega udara,"je zapisal njihov dopisnik Clemens Wergin in dodal, da "so politično odgovorni predsednik, njegove laži in republikanska stranka brez hrbtenice".