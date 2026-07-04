Svetovni oceani se kuhajo: novi neslavni rekordi

Po najnovejših podatkih so svetovni oceani za ta letni čas dosegli doslej najvišje temperature in s tem presegli prejšnji junijski rekord. To ima zaskrbljujoče posledice za globalno vreme in morsko življenje, poroča CNN. Kot je za medij posvaril oceanograf Michael Meredih iz Britanske antarktične raziskovalne službe: "Naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
Kaj kažejo meritve?
Glede na podatke, ki jih je objavila Copernicusova pristojna služba za podnebne spremembe C3S, je dnevna temperatura gladine morja 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija. To je 0,03 stopinje Celzija več, kot v letih 2023 in 2024.
Copernicusova morska služba CMEMS pa je za 21. junij zabeležila prav tako za ta čas rekordno dnevno temperaturo 21 stopinj Celzija. To je 0,1 stopinje Celzija več, kot v dosedanjih rekordnih letih 2023 in 2024, so v sporočilu za javnost zapisali strokovnjaki Copernicusa.
Kot so poudarili, je bil novi temperaturni rekord za ta čas v letu pričakovan zaradi nastopa pojava El Nino v ekvatorialnem Pacifiku.
"Trenutne razmere bi lahko nakazovale začetek nove faze, ki nas bo ponovno popeljala na neznano območje," je ob objavi izsledkov raziskave poudaril direktor službe za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus Carlo Buontempo.
Ni še konec, znanstveniki pričakujejo še nove rekorde
Glede na trenutne temperature oceanov in bližajoči se pojav El Nino bomo po prepričanju Buontempa v prihodnjih mesecih verjetno priča padcu novih temperaturnih rekordov.
Toplejši ocean ima širok spekter vplivov. Višje temperature oceana dlje časa ohranjajo toploto v atmosferi, zagotavljajo dodatno energijo nevihtam in povečujejo izhlapevanje, s čimer povečujejo verjetnost ekstremnih padavin in poplav. Segrevanje oceanov prispeva tudi k dvigu morske gladine in taljenju ledu ter obremenjuje morske ekosisteme, so pojasnili pri Copernicusu.
Kakšne posledice imajo?
Višje temperature morske gladine so povezane tudi s pogostejšimi in intenzivnejšimi morskimi vročinskimi valovi. Gre za obdobja nenavadno visokih temperatur oceana, ki motijo ekosisteme in ribištvo ter vplivajo na gospodarstva obalnih območij, kar lahko prav tako okrepi ekstremne vročinske pojave na bližnjih kopenskih območjih.
Poleg tega je pojav El Nino vir toplote za ozračje, ki zvišuje globalno temperaturo in spreminja vremenske vzorce po vsem svetu, so še opozorili.
Znanstveniki Copernicusa bodo še naprej spremljali temperature oceanov. "Nenehno spremljanje v okviru morske službe Copernicusa pomaga javnim organom, znanstvenikom in nosilcem odločitev razumeti, kako se ocean spreminja, ter podpira politike za zaščito morskega okolja," je ob tem pojasnil znanstveni direktor morske službe Copernicus Pierre-Yves Le Traon.
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