Svetovni oceani se kuhajo: novi neslavni rekordi

Po najnovejših podatkih so svetovni oceani za ta letni čas dosegli doslej najvišje temperature in s tem presegli prejšnji junijski rekord. To ima zaskrbljujoče posledice za globalno vreme in morsko življenje, poroča CNN. Kot je za medij posvaril oceanograf Michael Meredih iz Britanske antarktične raziskovalne službe: " Naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.

Glede na podatke, ki jih je objavila Copernicusova pristojna služba za podnebne spremembe C3S, je dnevna temperatura gladine morja 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija. To je 0,03 stopinje Celzija več, kot v letih 2023 in 2024.

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Copernicusova morska služba CMEMS pa je za 21. junij zabeležila prav tako za ta čas rekordno dnevno temperaturo 21 stopinj Celzija. To je 0,1 stopinje Celzija več, kot v dosedanjih rekordnih letih 2023 in 2024, so v sporočilu za javnost zapisali strokovnjaki Copernicusa.

Kot so poudarili, je bil novi temperaturni rekord za ta čas v letu pričakovan zaradi nastopa pojava El Nino v ekvatorialnem Pacifiku.

"Trenutne razmere bi lahko nakazovale začetek nove faze, ki nas bo ponovno popeljala na neznano območje," je ob objavi izsledkov raziskave poudaril direktor službe za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus Carlo Buontempo.