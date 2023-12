Svetovni podnebni sklad bo bogatejši za več kot dve milijardi evrov

"Danes z dejanji dokazujemo, kako se svet lahko in mora spopasti s to krizo," je dejala Harrisova, ki se vrha v Dubaju udeležuje namesto ameriškega predsednika Joeja Bidna .

GCF je največji podnebni sklad na svetu, ustanovili pa so ga leta 2010. Sklad nepovratna sredstva in posojila dodeljuje za projekte prilagajanja in blaženja posledic podnebnih sprememb v državah v razvoju, na primer za sončne celice v Pakistanu ali obvladovanje poplav na Haitiju.

ZDA so v sklad za države v razvoju nazadnje prispevale leta 2014 v času predsedovanja Baracka Obame, ko so mu namenile tri milijarde dolarjev. Pred napovedjo ZDA je bilo za GCF obljubljenih 13,5 milijarde dolarjev.

Države v razvoju, ki so najmanj odgovorne za podnebne spremembe, želijo od bogatejših držav dobiti podporo za prilagoditev na vse hujše in dražje posledice ekstremnih vremenskih razmer ter za svoj prehod na čistejše vire energije.