'Svetovni red je ogrožen'

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns in vodja britanske obveščevalne agencije MI6 Richard Moore sta skupaj opozorila, da je svetovni red "ogrožen na način, kakršnega nismo videli od hladne vojne". Grožnje se nanašajo zlasti na Rusijo, Kitajsko in islamizem, sta zapisala v uvodniku za londonski Financial Times.