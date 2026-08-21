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Svetovni rekord v najdaljši vožnji na vrtiljaku

Hamburg, 21. 08. 2026 07.16 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lan Konestabo
Stanislaw na vrtiljaku

Ena vožnja na vrtiljaku je za marsikoga več kot dovolj. Si predstavljate, da bi na njem preživeli kar 15 ur? Prav takšen cilj si je zadal 20-letni Nemec Stanislaw, ki je želel podreti svetovni rekord v najdaljši vožnji na atrakciji Breakdance. Ta je znašal 12 ur in 12 minut, mladi navdušenec nad sejemskimi atrakcijami pa je želel mejo premakniti še precej višje. Mu je uspelo?

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