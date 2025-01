Svetovni voditelji nagovorili državljane: kaj pričakujejo in kaj napovedujejo?

Donald Trump, Vladimir Putin, Ši Džinping, Emmanuel Macron ... Na pragu novega leta so svetovni voditelji nagovorili svoje državljane. Kaj pričakujejo in kaj napovedujejo? V novoletnih poslanicah so izpostavljali izzive, s katerimi so se soočili v preteklem letu, in izzive, ki jih čakajo v prihajajočem letu. Kot zagotavljajo, so zanje kljub težkim časom prioriteta državljani in njihova blaginja. Evropski politiki, enotni v upanju na mir in napredek, pa poudarjajo tudi pomen varnosti in vlaganja v obrambo.