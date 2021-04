Svetovni voditelji ob smrti britanskega princa izrekajo sožalje

Predsednik republike Borut Pahor je v imenu Slovenije izrekel sožalje in sočutje ob smrti britanskega princa Filipa, ki je preminil danes zjutraj v palači Windsor. Soprog britanske kraljice Elizabete je ob njeni strani preživel več kot 73 let in bi junija dopolnil sto let.

"V imenu Republike Slovenije izrekam njenemu veličanstvu kraljici Elizabeti II. in državljanom Združenega kraljestva iskreno sožalje in sočutje ob smrti njegove kraljeve visokosti vojvode Edinburškega," je zapisal Pahor.

Da izraža "najgloblje sožalje njenemu veličanstvu kraljici Elizabeti, kraljevi družini in prebivalcem Združenega kraljestva", je zapisal premier Janez Janša.

Sožalje ob izgubi so kraljici in kraljevi družini prav tako izrekli na zunanjem ministrstvu, kjer jih je vest o smrti princa razžalostila.

Iz veleposlaništva Slovenije v Londonu pa so sporočili, da je to zelo žalosten dan za Združeno kraljestvo in ves svet. "Naše misli so z njenim veličanstvom kraljico, kraljevo družino in britanskim ljudstvom," so tvitnili.