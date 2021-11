Svetovni voditelji še danes na COP26, nato vajeti prevzamejo pogajalci

Voditelji naj bi z ambicioznimi sporočili dali zagon pogajanjem, ki se osredotočajo na vprašanje, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za omejitev segrevanja ozračja na občutno pod dve stopinji Celzija. Pomemben poudarek je tudi na prilagajanju podnebnim spremembam, ključno pa je tudi zagotavljanje 100 milijard dolarjev letne podnebne pomoči državam v razvoju.

Strokovnjaki opozarjajo, da do zdaj zastavljeni prostovoljni cilji držav ne zadostujejo za ustrezno omejitev segrevanja ozračja, kar bi lahko za Zemljo pomenilo katastrofalne posledice. Prav tako države zamujajo pri zagotavljanju obljubljene finančne podnebne pomoči.

V ponedeljek so voditelji v nacionalnih izjavah pozivali k odločnemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam. Opozarjali so, da se čas izteka, in posvarili pred jezo prihodnjih generacij, če rezultatov ne bo.