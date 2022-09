Svetovni voditelji se zbirajo pred pogrebom, sprejel jih bo novi kralj

Krsta s kraljičinimi posmrtnimi ostanki je od srede v Westminstrski palači, poslopju britanskega parlamenta, kjer se lahko mimo nje 24 ur na dan sprehodijo vsi žalujoči. Po pričakovanjih naj bi jih do ponedeljka zjutraj, ko bodo krsto prenesli v bližnjo Westminstrsko opatijo, kjer bo potekal pogreb, našteli kar okoli 400.000.

Pogrebne slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo več kot sto tujih voditeljev, poleg njih pa še številni drugi visoki predstavniki in člani kraljevih družin. Nekateri od njih so v prestolnico prispeli že pred današnjim dnem, večina pa jih prihaja danes. Med njimi je tudi ameriški predsednik Joe Biden, ne bo pa med drugim papeža Frančiška, ki ga pestijo zdravstvene težave, in kitajskega voditelja Ši Jinpinga, ki na pogreb pošilja podpredsednika. Zaradi vojne v Ukrajini na pogrebne slovesnosti niso povabljeni predstavniki Rusije.