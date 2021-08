Svetovni voditelji za hitro in odločno ukrepanje: 'Planet je v smrtni nevarnosti'

Še vedno je čas, da preprečimo podnebnim spremembam, da uidejo izpod nadzora. "A le, če nemudoma ravnamo odločno in če delujemo vsi skupaj," pa je dejal Frans Timmermans . Spomnil je, da si je EU že zadala cilj ničelnih neto izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. "A to je globalna kriza," je poudaril in pozval k temu, naj bo podnebna konferenca COP26 trenutek, ko bo svet rekel: Dovolj je.

Človeštvo ne more več odlašati z ambicioznim podnebnim ukrepanjem, je poudaril Antony Blinken . "Ta trenutek zahteva, da svetovni voditelji, zasebni sektor in posamezniki nemudoma stopijo skupaj in storijo vse, kar je treba, za zaščito planeta," je poudaril v izjavi. "Z ambicioznim podnebnim ukrepanjem ne moremo več odlašati," je dodal.

Svet je predolgo ignoriral opozorila in se ne bo več mogel izogniti resnim posledicam. Globalne temperature bodo že okoli leta 2030, desetletje bolj zgodaj, kot je bilo predvideno le tri leta nazaj, višje za 1,5 stopinje Celzija, v poročilu opozarja IPCC. Ne glede na to, kako agresivno bi človeštvo omejilo izpuste toplogrednih plinov, bo meja 1,5 stopinje Celzija presežena okoli leta 2050, nadaljuje poročilo. Doslej se je globalna temperatura glede na predindustrijsko dobo dvignila za 1,1 stopinje Celzija, pa se svet že sooča s katastrofalnimi posledicami – v Kanadi je vročinski val letos topil asfalt, na Kitajskem so se ulice mest ob hudih nalivih spremenile v reke, Grčijo in Kalifornijo so zajeli uničujoči požari.

Mlada podnebna aktivistka Greta Thunberg pa je poudarila, da poročilo predstavlja povzetek stanja planeta. "Ne pove nam, kaj storiti. Na nas je, da smo pogumni in sprejemamo odločitve, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, predstavljenih v teh poročilih. Še vedno se lahko izognemo najhujšim posledicam, a ne, če bomo nadaljevali kot danes, in ne brez tega, da krizo obravnavamo kot krizo," je navedla na spletnem družbenem omrežju Twitter.

Povprečna globalna temperatura ozračja bo že okoli leta 2030 glede na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija, je v danes objavljenem poročilu posvaril IPCC, ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Gre za najresnejše opozorilo doslej, da svetu in človeštvu grozijo katastrofalne naravne nesreče.

Znanstveniki opažajo spremembe v Zemljinem podnebju v vseh regijah in v celotnem podnebnem sistemu, so v sporočilu za javnost zapisali pri IPCC. Številnih zaznanih sprememb ni mogoče primerjati z ničemer iz zadnjih tisoče, če ne celo deset tisoče let Zemljine zgodovine. Nekaterih sprememb, kot so zviševanje morske gladine, ne bo mogoče ustaviti prihodnjih stotine ali tisoče let.

Vseeno znanstveniki poudarjajo, da bi močno in vztrajno zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov omejilo podnebne spremembe. Hitro bi se s tem izboljšala kakovost zraka, da bi se stabilizirala globalna temperatura, pa bi lahko trajalo od 20 do 30 let.