Svetovni voditelji zaskrbljeni zaradi umika ZDA iz pariškega sporazuma

Trump je v ponedeljek ob prevzemu oblasti uresničil predvolilne napovedi in podpisal ukaz o odstopu ZDA od po njegovih besedah "nepoštenega in enostranskega" pariškega podnebnega sporazuma. To je storil že med svojim prvim mandatom na čelu ZDA, a je nato Joe Biden k sporazumu leta 2021 ponovno pristopil. V skladu s pravili sporazuma bodo ZDA iz sporazuma uradno izstopile v letu dni.

Ob tem je Trump v državi razglasil izredno stanje na energetskem področju ter odredil povečanje črpanja nafte in zemeljskega plina na ameriških tleh. Trumpovo potezo so pozdravili predstavniki naftne industrije. "Ameriška industrija nafte in zemeljskega plina je pripravljena sodelovati z novo administracijo pri zagotavljanju zdravorazumskih energetskih rešitev, katere so Američani podprli tudi na predsedniških volitvah," je dejal Mike Sommers iz Ameriškega inštituta za nafto.