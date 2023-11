Svetovno prebivalstvo preseglo osem milijard

Rojstev je manj, vendar pa se pričakovana življenjska doba podaljšuje in prebivalstvo zaradi tega narašča naprej. Razlika v statistiki ZDA in ZN je posledica dejstva, da imajo države različne metode štetja prebivalstva, nekatere pa tega sploh ne delajo.

Svetovno prebivalstvo je od začetka tisočletja do danes naraslo s šestih na osem milijard, predtem se je od leta 1960 do leta 2000 podvojilo s treh na šest milijard. Srednja starost svetovnega prebivalstva, od katere je polovica ljudi starejših in polovica mlajših, je trenutno 32 let, do leta 2060 pa naj bi narasla na 39 let. Prebivalstvo se stara in živi dlje.

Stopnja rodnosti medtem pada in je v številnih državah že padla pod mejo ohranjanja števila prebivalcev. Za nevtralno rast je potrebnih 2,1 rojstva na mater. Danes tri četrt svetovnega prebivalstva živi v državah s tako ali nižjo stopnjo rodnosti.

Pod mejo nevtralne rasti so med drugim Kitajska, Južna Koreja, Španija, Brazilija, Mehika, ZDA in Švedska, ravno pravšnjo mejo so dosegle med drugim Indija, Tunizija in Argentina, prebivalstvo pa med drugim narašča v Izraelu, Etiopiji in na Papui Novi Gvineji. Večina držav s stopnjo rodnosti petih otrok na žensko je v Afriki.